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Nevzat Tarhan'dan anne ve babalara uyarı! Deniz Akkaya olayıyla gündem olmuştu

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
30 May 2024 12:08 - Güncelleme : 30 May 2024 12:11

Deniz Akkaya kızının kendisine saldırdığını söylemesinin ardından 15 yaşındaki Ayşe, koruma altına alınmıştı. Yasemin Bozkurt ve Pınar Ergüner'in sunuculuğunu üstlendiği Bilmedikleriniz programına bağlanan Prof. DR. Nevzat Tarhan, Deniz Akkaya'nın açıklamalarını değerlendirdi.

TGRT Haber'de yayınlanan Bilmedikleriniz programına bağlanan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, sunucular Yasemin Bozkurt ve Pınar Bozkurt'un Deniz Akkaya'nın ''Ben kendi rızamla çocuk esirgemeye gönderdim. Burnu sürtsün diye!' sözlerini hatırlatması üzerine olayın dışında anne ve babaların çocuklarını yetiştirirken dikkat etmesi gereken konulara değindi. 

NEVZAT TARHAN'DAN ANNE VE BABALARA UYARI 

Deniz Akkaya'nın "Sınırsız ‘evet’ diyen anne oldum" sözlerini değerlendiren Prof. DR. Nevzat Tarhan, "Disiplinde çocuk odaklı değil. Çocuğu hayata hazırlamak lazım. Gelecekte uğrunda yorulacağa emek vereceğe hedef konulmalı. Ego ideali öğretmemiz lazım.“ dedi. Gençler pusulasız kaldı. "Tüm sorumluluğu gençlere yüklemek yanlış olur." dedi. ABD'de mutlu ailelerin 3 ortak özelliğine değinen Tarhan, "İlk olarak çocuklarla birlikte zaman geçirmek, ikinci olarak anne ve babaların birbirine lütuf göstermesi ve son olarak da birlikte kiliseye gitmek gözlemlenmiş" dedi. 

Nevzat Tarhan, "Evde şiddet varsa çocuğu farkında olmadan çocuğu karşımıza alıp düzeltmeye çalışıyoruz. Aslında olması gereken çocuğu yanımıza alıp birlikte yürümemiz lazım. Hamur gibi şekil vermeye çalıştığımızda ters teper. Yaptıklarımızı çocuklara gerekçeleriyle anlatmak lazım. dedi.

Nevzat Tarhan'dan anne ve babalara uyarı! Deniz Akkaya olayıyla gündem olmuştu - 1. Resim

Nevzat Tarhan'dan anne ve babalara uyarı! Deniz Akkaya olayıyla gündem olmuştu - 2. Resim

 

 

Kaynak: TGRT Haber
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