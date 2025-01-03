Nez ''Yeter'' diyerek ahlaksız teklifi ifşa etti! "3 bin - 4 bin dolar"

03 Ocak 2025 16:54 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 16:54

Şarkıcı Nez, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda bir instagram kullanıcısının mesajlarını ifşa etti. kendisine ahlaksız teklifte bulunan kişinin hesabında Fenerbahçe kongre üyesi yazdığını ifade eden Nez, dava açacağını belirtti.

Şarkıcı Nez kendisine gelen mesajı ifşa ederek, 'yeter' dedi. Nez, "3 bin - 4 bin dolara neler olabilir mesela Nez Hanım" mesajı ifşa ederek hukuki yollara başvuracağını söyleyerek yayınladığı videoda adeta ateş püskürdü.

ŞARKICI NEZ, AHLAKSIZ TEKLİFİ PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından video yayınlayan Nez, "Yettiniz artık" diyerek; "Bu şahsa sizde iki kelime yazınız lütfen yettiniz artık. Çok terbiyesizsiniz. Yazıklar olsun gerçekten yazıklar olsun. Bir de Fenerbahçe​ kongre üyesiymiş. Bir de çocuğunun fotoğrafı var. 'Hesap çalındı', 'başkası yazdı' bla bla... Yettiniz artık... Utanın ama sizde o utanma da olmaz ki" dedi.

Nez'in durumu yetkililere bildirmesi üzerine, Fenerbahçe kongre üyeleri harekete geçti. Söz konusu kongre üyesinin başkanlık tarafından kongre üyeliğinin askıya alınması ve tüm statlardan men edilmesi yönünde talimat verildi. Nez daha sonra yaptığı paylaşımda kişinin kongre üyeliğinin askıya alındığını belirtti.