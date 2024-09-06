Nihal Candan, Bahar Candan'a böyle seslendi! ''Engin Polat çıktı sen de çıkacaksın''

06 Eylül 2024 12:40 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 12:46

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından Bahar Candan'ın 14 yıldan 44 yıla kadar, Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek’in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istenen davanın ikinci duruşması başladı. Duruşma salonunda kardeşi Bahar Candan'a seslenen Nihal Candan, "Engin Polat çıktı sen de çıkacaksın' dedi.

Dilan Polat ile Engin Polat'ın yargılandığı davada tahliye kararının çıkmasının ardından Bahar Candan ile Nihal Candan'ın da dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı. NİHAL CANDAN'DAN BAHAR CANDAN'A ENGİN POLAT MORALİ Gerçek Gündem'de yer alan habere göre; Tutuklu sanık Bahar Candan ile tutuksuz sanık Nihal Candan duruşma salonunda hazır bulundu. Bahar ve Nihal Candan kardeşler salonda birbirlerini görünce selamlaştılar. Kardeşi Bahar Candan'a seslenen Nihal Candan, 'İyiye gidiyor. Engin Polat çıktı, sen de çıkacaksın' dedi.