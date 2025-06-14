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 | Dilek Ulusan

Nihal Candan doktorları dinlemiyor! Son fotoğrafı gören ailesi harekete geçti

Dolandırıcılık suçundan cezaevine girdikten kısa bir süre sonra anoreksiya nervoza teşhisi sonrası tahliye edilen Nihal Candan, 29 kiloya kadar düştü. Hastanede tedaviye alınan Nihal Candan'ın son görüntüsünde yasak olmasına rağmen kahve içmeye devam ettiği görüldü.

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Nihal Candan doktorları dinlemiyor! Son fotoğrafı gören ailesi harekete geçti
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
14.06.2025
saat ikonu 14:15
|
GÜNCELLEME:
14.06.2025
saat ikonu 14:19

Tahliye edildikten sonra hızla kilo kaybeden Candan’ın durumu daha da kötüleşti. 29 kiloya kadar düşen ve yoğun bakım görüntüleriyle korkutan Nihal Candan, TGRT Haber'e bağlanarak açıklamalarda bulundu. ''Baskı mı ölüm mü? derseniz ölümü tercih ederim. Bunun sebebi kesinlikle stres, güzellik kaygısı değil. Değerlerim düştüğü için yoğun bakıma alındım, şu an daha iyiyim.' ifadelerini kullandı. Nihal Candan'ın son hali ortaya çıktı.

NİHAL CANDAN TEKERLEKLİ SANDALYEDE GÖRÜNTÜLENDİ

29 kiloya düşen Nihal Candan tedavisine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Hande Yener'in arayıp moral verdiği Nihal Candan'ın yeni görüntüsü ortaya çıktı. Tekerlekli sandalyede görüntülenen Nihal Candan'ın tüm uyarılara rağmen yoğun kahve içtiği ve sağlıksız beslendiği görüldü.

Nihal Candan doktorları dinlemiyor! Son fotoğrafı gören ailesi harekete geçti

Dolandırıcılık suçundan cezaevine girdikten kısa bir süre sonra anoreksiya nervoza teşhisi sonrası tahliye edilen Nihal Candan, yoğun bakıma kaldırıldı. 29 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın devlet hastanesine sevk edildiği iddia edildi. Nihal Candan'ın özel hastane masraflarını ise Hande Yener'in ödediği iddia edildi:.

Nihal Candan doktorları dinlemiyor! Son fotoğrafı gören ailesi harekete geçti
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