Nihal Candan ilk kez eşi Faruk Çiçek hakkında konuştu! İtirafları dikkat çekti

15 Kasım 2024 10:20 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 10:37

Kara para aklama soruşturmasında cezaevine gönderilen fenomen Nihal Candan, Armağan Çağlayan’ın programında cezaevi günlerinden bahsetti. İlk kez eşi Faruk Çiçek hakkında konuşan Nihal Candan, "Evli olup bekar kalmayı çok denemiştim bu o işte." dedi.

Kara para aklama​ suçlamasıyla tutuklanan Nihal Candan​ 37 kiloya düşünce tahliye edilmişti. Paylaşımlarıyla tepki çekmeye devam eden Nihal Candan, Armağan Çağlayan​'ın youtube kanalına konuk oldu. Cezaevi​ günlerinden bahseden Nihal Candan, eşi hakkında dikkat çeken açıklamalara imza attı.

NİHAL CANDAN, İLK KEZ KOCASI HAKKINDA KONUŞTU

Armağan Çağlayan'ın tutuklanmadan önce evlendiği Faruk Çiçek sorusuna da cevap Nihal Candan, "Evliyim ki. Ne evliyim. Evli olup bekar kalmayı çok denemiştim bu o işte" sözleriyle cevap verdi.

'Cezaevinde hiç ziyarete gelmedi mi?' sorusuna ise Nihal Candan, 'Geldi başlarda. Çok da destek olduğu noktalar oldu. Sanırım onun anksiyeteleri benimkinden ağır bastı.' dedi.

Cezaevi günlerinden de bahseden Nihal Candan, "Halüsinasyon görmeye başladığımda çok iyiydi, orası biraz katlanılabilirdi. O yüzden aç kalmayı biraz uzun tutmuş olabilirim. Çünkü beden aç kalınca halüsinasyon görmeye başlıyor ve nerede olduğunuzu falan çok fark etmiyorsunuz. O mod da benim için çok iyiydi. Beni asıl hayatta tutan, o savaş modunda kalabilmemi sağlayan açlıktı" dedi.