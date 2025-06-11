Nihal Candan son sağlık durumunu canlı yayında anlattı!

Fenomen Nihal ve Bahar Candan kardeşler, geçtiğimiz yıl “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Nihal Candan, anoreksiya nervoza teşhisi sonrası tahliye edilmişti.

NİHAL CANDAN TGRT HABER'E BAĞLANDI

Bu süreçte hızla kilo kaybeden Candan’ın durumu daha da kötüleşti. 29 kiloya kadar düşen ve yoğun bakım görüntüleriyle korkutan Nihal Candan, TGRT Haber'e bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Son sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunan Candan; ''Baskı mı ölüm mü? derseniz ölümü tercih ederim. Bunun sebebi kesinlikle stres, güzellik kaygısı değil. Değerlerim düştüğü için yoğun bakıma alındım, şu an daha iyiyim.' ifadelerini kullandı.

https://x.com/tgrthabertv/status/1932669403159494748