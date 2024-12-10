Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşlerin davasında yeni gelişme!

10 Aralık 2024 11:32 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 11:33

Sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan'ın da aralarında olduğu 21 sanıklı dolandırıcılık davasının görülmesine devam edildi. Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından Alisya Bahar Candan’ın 44 yıla kadar, Nihal Candan​ adıyla bilinen Gülnihal Çiçek’in ise 24 yıla kadar hapsi talep edilen 21 sanıklı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmaya geçtiğimiz celse tahliye olan tutuksuz sanık Bahar Candan ile ablası Nihal Candan katılmazken, müştekiler hakim karşısında beyanda bulundu.

"BUNLAR BİZİ DOLANDIRIYORMUŞ"

Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Bahar Candan ile ablası Nihal Candan katılmazken, duruşmada bir kısım tutuklu sanıklar ile müştekiler hazır bulundu. Duruşmada beyanda bulunan müşteki Kübra Büyükyıldız, “Benim Kars’ta bir arkadaşım vardı. Onunla sanık Hacı İsrafil Sağlam tanışıyormuş. Onların vasıtası ile ucuz araba alma muhabbetinden haberdar oldum. Arkadaşım bana araçtan memnun olduklarını, sorun yaşamadıklarını söyledi. Onlar bana araçların olduğu liste attılar. Araç bedelini gönderdim. Bana 2 ay içerisinde arabanın geleceği söylendi. 5 ay geçmesine rağmen araç teslim edilmedi. Bu süre zarfında arkadaşımın ikinci aracı da teslim edildi. En son arkadaşım Emine beni aradı. ‘Kübra bunlar bizi dolandırıyorlarmış. Tutuklanmışlar’ dedi. Param iade edildi bana” şeklinde konuştu.

"SİYASETE GİRECEĞİM"

Müşteki Metin Abdioğlu ise, “Kuzenim bana sanık doktor Refik Ersin Eroğlu'nun icra yoluyla araç alarak uygun fiyata araç sattığını söyledi. Çalıştığı hastaneye giderek doktorla görüştüm. Bana ‘TMSF'den ihale yoluyla araçları alıyorum. Bunu cüzi karla satıyorum. Buradan sadece bir komisyon elde ediyorum’ dedi. Listeden 4 tane araç seçtim. Bunları sipariş ettim. Tüm parayı banka hesabına gönderdim. Bir hafta içerisinde araçlar gelecekti ancak teslim edilmedi. Refik Ersin Eroğlu'nun iş yerine gittim. 'Bütün sorumluk bende, hiçbir sıkıntı yok. Araçlar gelecek' dedi. Daha sonra 2 aracı teslim aldım. Diğer araçları alabilmem için tekrar ihaleye girmem gerektiğini söylediler. İhalede aldığımız araçlar teslim edilmedi. Ben her gün Refik Ersin Eroğlu'yla telefonda konuştum. Bana araçların geleceğini söylüyordu. Olaylardan sonra Refik Ersin Eroğlu'nun muayenehanesine gittim. Bana 'Buraya gelme, burada işin yok. Siyasete gireceğim, oradan gelen parayla zararını karşılayacağım' dedi. Benim zararım giderilmedi, şikayetçiyim" dedi.

Müşteki beyanlarının ardından ara karar açıklandı. Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.