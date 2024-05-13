Nihal Candan'dan Seçil Erzan itirafı: Sürekli panik halindeydi

13 May 2024 12:22 - Güncelleme : 13 May 2024 12:22

Fenomen Nihal Candan, ay önce girdiği cezaevinden yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle tahliye edildi. Youtube platformunda konuk olduğu kanalda aynı odada kaldığı Seçil Erzan hakkında konuşan ünlü fenomen, Erzan'ın sürekli

NİHAL CANDAN'DAN SEÇİL ERZAN İTİRAFI

Nihal Candan, katıldığı programda, "Ben onunla aynı odada kalmak istemiyordum. Karşımızda sürekli panik olan birisinin olması, sürekli savaş modunda, ölüm korkusu olması bize iyi gelmedi. Kadının ekstra yaptığı bir şey yoktu. Kendisi iyi hissetmediği için." dedi. Seçil Erzan'ın sürekli çalıştığını belirten Candan, "Bir sürü a4 kağıdıyla uyanmak bana hiç iyi gelmemişti" dedi.