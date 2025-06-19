Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Nihal Candan'ın babası Hakan Candan ilk kez konuştu: Söz geçiremedim

Yaşadığı kilo kaybı sebebiyle yoğun bakımda tedavi altına alınan Nihal Candan'ın babası Prof. Dr. Hakan Candan, ilk kez açıklamalarda bulundu ve "Kızlarıma müdahale ettim ama söz geçiremedim" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Nihal Candan'ın babası Hakan Candan ilk kez konuştu: Söz geçiremedim
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
19.06.2025
saat ikonu 14:32
|
GÜNCELLEME:
19.06.2025
saat ikonu 14:49

Anoreksiya Nervoza hastalığı nedeniyle 23 kiloya kadar düşmesi nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Nihal Candan’ın sağlık durumu ciddiyetini korurken, babası Prof. Dr. Hakan Candan'ın da 2 kez kalp krizi geçirdiği öğrenilmişti.

NİHAL CANDAN'IN SON SAĞLIK DURUMUNU ANLATTI

Prof. Dr. Hakan Candan, kızı Nihal Candan'ın sağlık durumu ve kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi. "Kızım yaşamak istemiyor" diyen Prof. Dr. Hakan Candan, şunları söyledi: Kalp krizi geçirdiğim doğru. İki kez anjiyo oldum, şu an dinlenme sürecindeyim. Bu yüzden kızım Nihal’le çok fazla ilgilenemedim. Bu durum, kamuoyunda hakkımda ‘kızıyla ilgilenmiyor’ gibi yanlış bir algının oluşmasına yol açtı. Çok üzgünüm. Kızlarımı defalarca uyardım. O yarışma programlarına katılmalarını istemedim. Medyadan ve bu tür platformlardan uzak durmalarını söyledim ama sonuçta kendi iradeleri vardı, söz dinletemedim. Çok rahatsızlık duydum ama elimden geleni yapmama rağmen yeterli olmadı. Bugün geldiğimiz nokta ortada. Nihal'in durumu çok ciddi. Hayati riski devam ediyor. Yaşamak istemiyor. Yaşadıkları onu derinden etkiledi. Psikolojisi çok bozuldu. Evliliği, eşi, geçirdiği süreçler... Her şey üst üste geldi.

Nihal Candan'ın babası Hakan Candan ilk kez konuştu: Söz geçiremedim

Nihal Candan'ın annesi Umut Candan, geçtiğimiz günlerde, Adalet Bakanlığı'na vasi atanması için başvuruda bulunulduğu yönündeki iddialar üzerine; "Yok, vazgeçtim. Çünkü tedaviyi kabul etti artık. Kızım senin gibi zeki, aklı başında biri böyle bir şey yaparsa sonu kötü olacak. Yarı baygın, uyuyor yoğun bakımda, tedavisini görüyor" açıklamasını yapmıştı.

Nihal Candan'ın babası Hakan Candan ilk kez konuştu: Söz geçiremedim
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.