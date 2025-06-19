Nihal Candan'ın babası Hakan Candan ilk kez konuştu: Söz geçiremedim

Anoreksiya Nervoza hastalığı nedeniyle 23 kiloya kadar düşmesi nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Nihal Candan’ın sağlık durumu ciddiyetini korurken, babası Prof. Dr. Hakan Candan'ın da 2 kez kalp krizi geçirdiği öğrenilmişti.

NİHAL CANDAN'IN SON SAĞLIK DURUMUNU ANLATTI

Prof. Dr. Hakan Candan, kızı Nihal Candan'ın sağlık durumu ve kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi. "Kızım yaşamak istemiyor" diyen Prof. Dr. Hakan Candan, şunları söyledi: Kalp krizi geçirdiğim doğru. İki kez anjiyo oldum, şu an dinlenme sürecindeyim. Bu yüzden kızım Nihal’le çok fazla ilgilenemedim. Bu durum, kamuoyunda hakkımda ‘kızıyla ilgilenmiyor’ gibi yanlış bir algının oluşmasına yol açtı. Çok üzgünüm. Kızlarımı defalarca uyardım. O yarışma programlarına katılmalarını istemedim. Medyadan ve bu tür platformlardan uzak durmalarını söyledim ama sonuçta kendi iradeleri vardı, söz dinletemedim. Çok rahatsızlık duydum ama elimden geleni yapmama rağmen yeterli olmadı. Bugün geldiğimiz nokta ortada. Nihal'in durumu çok ciddi. Hayati riski devam ediyor. Yaşamak istemiyor. Yaşadıkları onu derinden etkiledi. Psikolojisi çok bozuldu. Evliliği, eşi, geçirdiği süreçler... Her şey üst üste geldi.

Nihal Candan'ın annesi Umut Candan, geçtiğimiz günlerde, Adalet Bakanlığı'na vasi atanması için başvuruda bulunulduğu yönündeki iddialar üzerine; "Yok, vazgeçtim. Çünkü tedaviyi kabul etti artık. Kızım senin gibi zeki, aklı başında biri böyle bir şey yaparsa sonu kötü olacak. Yarı baygın, uyuyor yoğun bakımda, tedavisini görüyor" açıklamasını yapmıştı.