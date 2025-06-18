Nihal Candan'ın babası Hakan Candan, kızının üzüntüsüne dayanamadı

Bir dönem televizyon programlarıyla tanınan ve “Candan Kardeşler” olarak bilinen Nihal ve Bahar Candan, cezaevi süreciyle çok konuşulmuş ve Nihal Candan Anoreksiya Nervoza teşhisi konulduktan sonra serbest bırakılmıştı.

NİHAL CANDAN'IN BABASI KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Zayıflamaya devam eden Nihal Candan 29.5 kiloya, sonra 25 kiloya düşmüş ve yoğun bakıma kaldırılmıştı. Kızının yanından bir saniye bile ayrılmayan anne Umut Candan, bu kez de eşinden gelen kötü haber ile yıkıldı.

Anne Umut Candan "Eşim kızımın üzüntüsü yüzünden kalp krizi geçirdi. Doktorlar ilk müdahaleyi yaptı. Şuan iyi ama hastane de müşahede altında olacak" dedi. Hakan Candan geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi altına alındı.