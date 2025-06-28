Nihal Candan'ın vefatı sonrası Özden Cerrahoğlu'ndan ilk mesaj

Anoreksiya nevroza hastalığına yakalanan ve 23 kiloya kadar düşerek hayatını kaybeden Nihal Candan'ın vefatı sonrası birlikte yarışma programına katılan bir dönem yakın arkadaşı olan Özden Cerrahoğlu'ndan duygusal paylaşım geldi.

Katıldıkları İşte Benim Stilim yarışma programıyla popüler olan Nihal Candan ile Özden Cerrahoğlu, yarışma sırasında dostluklarıyla göz doldurdu. Yarışmanın final olmasının ardından dostlukları bozulan ikiliden Nihal Candan, anoreksiya nevroza hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti.

ÖZDEN CERRAHOĞLU'NDAN DUYGUSAL NİHAL CANDAN PAYLAŞIMI

Vefatının üzerinden 8 gün geçen Nihal Candan için, bir dönem birlikte moda programına katıldığı Özden Cerrahoğlu’ndan duygusal bir paylaşım geldi. Cerrahoğlu, Sosyal medya hesabından Nihal Candan ile birlikte eğlendikleri anlara ait görüntüleri paylaşarak "Seni çok özleyeceğim, paramparçayım. Nasıl toparlanırım, toparlanır mıyım bilmiyorum... Hep ruhumda saklayacağım seni." dedi.

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın anoreksiya nervoza hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmesi herkesi oldukça etkiledi. Son günlerde gündem olan yeme bozukluğu hastalığı anoreksiya nervoza hakkında bilgi veren Dr. Öğretim Üyesi Şule Arslan, hastalığın daha çok kız çocuklarında görüldüğünü belirtti.





Hızlı kilo kaybı sonucu vücutta kas kütlesi ve su kaybı meydana geldiğini belirten Dr. Şule Arslan, "Vücuttaki kas kütlesinin kaybı da vücut fonksiyonlarının bozulmasına ve bazal metabolizma hızının azalmasına sebep oluyor. Çok düşük kalorili diyetler de bazal metabolik hızın azalmasına neden oluyor. Hızlı kilo kaybı sırasında elektrolit kayıpları da meydan geliyor. Özellikle potasyom, sodyum ve magnezyum kayıpları kalp debisinin bozulmasına, ritim bozukluklarına ve ani ölümlere yol açabiliyor. Kadınlarda çok düşük kalorili beslenme adet döngüsünün durmasına sebep olabiliyor. Bu durumda kemik mineral yoğunluğunun azalmasına osteopeni ve osteoporoza (kemik erimesi) sebep olabiliyor" diye konuştu.