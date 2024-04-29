Nihal Yalçın'dan Sertap Erener’e destek: Herkes kendi burnuna baksın

29 Nisan 2024 15:42 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 15:42

Mecbursun şarkısını yeniden yorumlayan Sertap Erener, çektiği klibi de sevenleriyle paylaştı. Ünlü şarkıcının yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmazken şarkıcıya yorum yağdı. Oyuncu Nihal Yalçın, yapılan eleştirilere ateş püskürerek kendisinin de yıllardır yaşadığı baskıyı ilk kez paylaştı.

NİHAL YALÇIN'DAN SERTAP ERENER'E DESTEK

Şarkıcı Sertap Erener'in son yayınlanan klibinde değişimiyle sosyal medyayı salladı. Estetik yaptırdığı iddia edilen şarkıcıya eleştiri yağarken, oyuncu Nihal Yalçın'dan Erener'e destek geldi. Yıllardır yaşadığı baskıdan bahseden Yalçın, "Herkes kendi burnuna baksın. Yıllarca burnumu yaptırmam konusunda yüzlerce mesaj okudum" diyerek, "Beyninde tümör olabilir' bile dediler... Herkes kendi burnuna baksın. Yıllarca burnumu yaptırmam konusunda yüzlerce mesaj okudum, her yaptığım işte ne kadar çirkin olduğumu söyleyenler oldu, ne şehlalığım kaldı ne beynimde tümör olduğuna dair uyarıda bulunanlar bitti. TV’de gördüğünüz için herkese istediğiniz her şeyi söyleme hakkınız yok bence. Burnumu yaptırsam bu sefer de 'Ah vah' edip doğal olmadığımı söyleyenler çıkacaktı. Gerek yok. Herkes kendi burnuna baksın, kendi güzelliğiyle barışsın. 'Bana sen böyle çok güzelsin' falan yazmanız da o kadar umurumda değil ki. Ben çok güzelim, ben bazen çok çirkinim, bazen şahaneyim bazen kapkaranlık. Ben kendimden acayip razıyım. Gerisi de zerre umurumda değil." ifadelerine yer verdi.