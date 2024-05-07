Nihan Doğan ile Arzu Doğan boşanıyor! Ayrılık sebebi şaşırttı

07 May 2024 11:51 - Güncelleme : 07 May 2024 11:52

İki yıl önce evlenen ve 1 oğulları olan Nihat ve Arzu Doğan çifti evlerini ayırdı ve boşanma kararı aldı. Anlaşmaya varan ikili, mal paylaşımı da yaptı.

NİHAT DOĞAN BOŞANIYOR

Sade bir törenle evlenen Nihat ve Arzu Doğan çifti bir süredir aralarındaki krizi aşmaya çalışıyor. Sık sık tartıştıkları iddia edilen çift, yaşanan kıskançlık kavgalarından sonra boşanmaya karar verdi. Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; Anlaşmaya varan ikili, mal paylaşımı da yaptı. Nihat Doğan’ın konserleri sonrası yaşanan kıskançlık krizleri sonrası çift boşanma kararı aldı. Nafaka ve tazminatta anlaşan çiftten, Nihat Doğan oğlu ve boşanma aşamasında olduğu eşine oturdukları evi bıraktı.