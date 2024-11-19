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Nihat Doğan önce Hülya Avşar'a şimdi ise Acun Ilıcalı'ya salladı: İnşallah başarılı olamaz

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
19 Kasım 2024 12:02 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 12:13
Nihat Doğan önce Hülya Avşar&#039;a şimdi ise Acun Ilıcalı&#039;ya salladı: İnşallah başarılı olamaz

Katıldığı programda Hülya Avşar'a ateş püsküren Nihat Doğan şimdi ise Acun Ilıcalı hakkında konuştu. Survivor yarışmasında yarışan Nihat Doğan, koyu Galatasaraylı olduğunu belirterek, "Acun Ilıcalı inşallah başarılı olmaz" dedi.

Daha önce Survivor​ yarışmasına katılan Nihat Doğan​, önce Hülya Avşar​ hakkında daha sonra ise Acun Ilıcalı​ hakkında bomba açıklamalarda bulundu. Galatasaraylı olan Nihat Doğan, Fenerbahçe yöneticisi olan Acun Ilıcalı hakkında "İnşallah başarılı olamaz" dedi. 

NİHAT DOĞAN'DAN ACUN ILICALI'YA OLAY SÖZLER 

Hülya Avşar'ın ardından Acun Ilıcalı hakkında da konuşan Nihat Doğan, “Acun’u çok seviyorum, bir dönem kader birliği yaptık. Ama Fenerbahçe’nin yönetim kadrosunda olduğu için ona başarısızlıklar diliyorum. O ne kadar Fenerbahçeli ise ben de o kadar Galatasaraylıyım. İşinde sonuna kadar başarılı olmasını isterim ama Fenerbahçe yöneticiliği konusunda inşallah başarılı olamaz!” dedi. 

Nihat Doğan önce Hülya Avşar'a şimdi ise Acun Ilıcalı'ya salladı: İnşallah başarılı olamaz - 1. Resim

NİHAT DOĞAN, HÜLYA AVŞAR'A  ATEŞ PÜSKÜRDÜ 

Hülya Avşar hakkında da konuşan Nihat Doğan, “Hülya’dan beklemediğim bir üstten bakış gördüm. Bir sanatçı, bir sanatçıya böyle davranmamalı. Sen yılların Hülya Avşar’san, ben de Nihat Doğan’ım! Ben manav veya bakkal değilim. Orada misafiriyim ama resmen döver gibi sorular sordu. Sonunda dayanamadım, masadan kalkıp gittim.” dedi. 
 
Nihat Doğan önce Hülya Avşar'a şimdi ise Acun Ilıcalı'ya salladı: İnşallah başarılı olamaz - 2. Resim
 

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Kaynak: tgrthaber.com
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