Nihat Doğan önce Hülya Avşar'a şimdi ise Acun Ilıcalı'ya salladı: İnşallah başarılı olamaz

19 Kasım 2024 12:02 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 12:13

Katıldığı programda Hülya Avşar'a ateş püsküren Nihat Doğan şimdi ise Acun Ilıcalı hakkında konuştu. Survivor yarışmasında yarışan Nihat Doğan, koyu Galatasaraylı olduğunu belirterek, "Acun Ilıcalı inşallah başarılı olmaz" dedi.

Daha önce Survivor​ yarışmasına katılan Nihat Doğan​, önce Hülya Avşar​ hakkında daha sonra ise Acun Ilıcalı​ hakkında bomba açıklamalarda bulundu. Galatasaraylı olan Nihat Doğan, Fenerbahçe yöneticisi olan Acun Ilıcalı hakkında "İnşallah başarılı olamaz" dedi.

NİHAT DOĞAN'DAN ACUN ILICALI'YA OLAY SÖZLER

Hülya Avşar'ın ardından Acun Ilıcalı hakkında da konuşan Nihat Doğan, “Acun’u çok seviyorum, bir dönem kader birliği yaptık. Ama Fenerbahçe’nin yönetim kadrosunda olduğu için ona başarısızlıklar diliyorum. O ne kadar Fenerbahçeli ise ben de o kadar Galatasaraylıyım. İşinde sonuna kadar başarılı olmasını isterim ama Fenerbahçe yöneticiliği konusunda inşallah başarılı olamaz!” dedi.