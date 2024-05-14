Nihat Doğan'ın eşinden ayrılık iddialarına cevap!

14 May 2024 15:00 - Güncelleme : 14 May 2024 15:00

Nihat Doğan ile Arzu Doğan çifti 2022 yılında evlendi ve Badıkan adını verdiklerini oğulları dünyaya geldi. Bir süredir haklarında kıskançlık yüzünden tartışma yaşandığı ve boşanma kararı aldıkları öne sürülmüştü. İddialara sosyal medya hesabından cevap veren Doğan, şaşırttı.

NİHAT DOĞAN'IN EŞİ BOŞANMA NEDENİNİ AÇIKLADI

Boşanma nedenini paylaşan Arzu Doğan, "Evet arkadaşlar, ayrılma sebebimiz budur. 4 yıl bir ilişkimiz oldu, 2 yıl sevgiliydik. Aile kurmayı istedik. Nihat Doğan hep çocuk istedi sonra evlenmeye karar aldık. Evlendikten sonra çok şeyler ortaya çıkmaya başladı ve her şey ters olmaya başladı. Yuvamı kurmak için sürekli kendimi kandırıyordum ama bir süre sonra çok şeylerden şüphelenmeye başladım. Eşimin telefonunu alıp araştırmaya başladım. Hiç beklemediğim şeyler gördüm. Birçok kadınla ilişkisi var. Ve bu ilişkiyi sonlandırma kararı aldım." ifadelerini kullandı.