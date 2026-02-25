Nihat Hatipoğlu’yla da fotoğraf çekti! Oyuncuların peşini bırakmayan Hafsa bu kez pes dedirtti

Her oyuncuyla fotoğraf çektiren bir sosyal medya kullanıcı olan Hafsa bu sefer de Nihat Hatipoğlu’yla da fotoğraf çekti. Oyuncuların peşini bırakmayan sosyal medya fenomeni bu kez pes dedirtti.

NİHAT HATİPOĞLU’YLA DA FOTOĞRAF ÇEKTİ!

Ramazan Ayı denilince ilk akıllara gelen Nihat Hatipoğlu, bu sene de ATV ekranlarında sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Öyle ki sevenleri tarafından yoğun ilgi gören Nihat Hatipoğlu bu sefer de sosyal medyada ünlü isimlere fotoğraf çekilen Hafsa isimli sosyal medya kullanıcıyla fotoğraf çekildi.

Sosyal medya da oldukça popüler olan Hafsa, bu sefer de Nihat Hatipoğlu’yla fotoğraf çekti. Fotoğraf kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Pek çok kullanıcı tarafından yorum ve beğeni alan fotoğraf, magazin gündemin de dikkat çeken konularından biri oldu.

OYUNCULARIN PEŞİNİ BIRAKMAYAN HAFSA BU KEZ PES DEDİRTTİ

Sosyal medya da içerik üreticisi olan Hafsa, oyuncularla fotoğraf çektirerek gündemdeki yerini almaya devam ediyor. Öyle ki her ünlü isimle fotoğrafı olan Hafsa, bu kez pes dedirten bir paylaşımla gündem oldu.

Ramazan Ayı’nda ATV ekranlarında dini sohbetleriyle izleyenlerin gönlünde taht kuran Nihat Hatipoğlu’yla da fotoğraf çektirdi. Ramazan Ayı’nın gelmesiyle akıllara gelen isimlerden biri olan Nihat Hatipoğlu’yla da fotoğraf çektiren Hafsa, sosyal medyada da gündem oldu.

Birbirinden ünlü isimlerle fotoğrafı olan Hafsa, adeta ‘her ünlüyle fotoğraf çektiren kız’ olarak sosyal medyada anılmaya devam ederken, Ramazan Ayı’nda ekranlara gelen Nihat Hatipoğlu’nun programına giderek ünlü isimle de fotoğraf çektirdi.

Neredeyse her ünlü isimle fotoğrafı olan Hafsa, fotoğraflarına bir yenisini de Nihat Hatipoğlu’yla çektirerek gerçekleştirdi. Nihat Hatipoğlu’nun iftar programına giden Hafsa, yaptığı paylaşımla programın perde arkasını takipçileriyle paylaştı. Sosyal medyada ‘kim bu hafsa nasıl ulaşıyor ünlülere’, ‘bu kız her yerde’ gibi yorumlar da beraberinde geldi.

SOSYAL MEDYADA ÜNLÜLERLE FOTOĞRAF ÇEKTİREN HAFSA KİMDİR?

Sosyal medyada neredeyse her ünlü isimle fotoğrafı olan Hafsa, yapmış olduğu paylaşımlarla gündemdeki yerini alıyor. Birbirinden ünlü oyuncular, şarkıcılarla fotoğrafı olan Hafsa yoğun ilgi ile takip edilen içerik üreticilerinden biri oluyor.