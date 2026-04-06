Son olarak Kral Kaybederse dizisinde rol alan Nilperi Şahinkaya bir süre Baturalp Bekar ile yeni bir aşka yelken açtı. İkilinin şiddetli yaşadığı kavga sonrası ayrıldıkları iddia edilirken,

Özetle

HABERİN ÖZETİ Nilperi Şahinkaya ile Baturalp Bekar'ın ayrılık nedeni belli! Sevgilisi dolandırıp kayıplara karıştı Nilperi Şahinkaya ile Baturalp Bekar'ın ayrılık sebebinin, Bekar'ın Şahinkaya'nın mobil bankacılık hesabından bilgisi dışında para transferi yaptığı iddiaları olduğu öne sürüldü. Oyuncu Nilperi Şahinkaya, sevgilisi Baturalp Bekar tarafından dolandırıldığı iddia edildi. Bekar'ın, Şahinkaya'nın mobil bankacılık hesabından onun bilgisi dışında defalarca para transferi yaptığı öne sürüldü. Milyonları bulan bu işlemlerin ortaya çıkmasının ardından oyuncunun büyük tepki gösterdiği ve konuyu yargıya taşıyacağı öğrenildi. Baturalp Bekar, hakkındaki iddiaları reddederek, tüm sorumluluğu tek başına üstlendiğini ve hukuki yollara başvuracağını belirtti. Nilperi Şahinkaya 23 Şubat 1988 doğumludur. Baturalp Bekar, yönetmen ve yapımcı olarak çalışmaktadır.

NİLPERİ ŞAHİNKAYA'NIN SEVGİLİSİ BATURALP BEKAR TARAFINDAN DOLANDIRILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Oyuncu Nilperi Şahinkaya ile Baturalp Bekar'ın ayrılık sebebi ortaya çıktı. Bekar'ın, Şahinkaya'nın mobil bankacılık hesabından onun bilgisi dışında defalarca para transferi yaptığı öne sürüldü. Milyonları bulan bu işlemlerin ortaya çıkmasının ardından oyuncunun büyük tepki gösterdiği ve konuyu yargıya taşımaya hazırlandığı öğrenildi.

BATURALP BEKAR DOLANDIRICILIK İDDİALARINA CEVAP VERDİ

Hakkındaki iddiaları reddeden Baturalp Bekar, "Hakkımda çıkan asılsız haberlerin, özel hayatıma yönelik ciddi bir saygısızlık oluşturduğunu ve ilişkimize verilen değerin zedelenmesine sebep olduğunu üzülerek ifade etmek isterim. İlişkinin başından sonuna kadar geçen süreçte ise tüm sorumluluğu tek başıma üstlendiğimi özellikle belirtmek isterim. Nilperi’ye duyduğum saygı ve sevginin, çevresindeki kötü niyetli ve çıkarcı kişiler tarafından istismar edilmesi ise kıskançlık ve çaresizliğin geldiği noktayı açıkça göstermektedir. Avukatımın desteğiyle, tarafıma yönelik gerçekleştirilen bu saldırılara karşı gerekli tüm hukuki yollara başvuracağımı üzülerek belirtmek isterim." dedi.

NİLPERİ ŞAHİNKAYA KAÇ YAŞINDA?

23 Şubat 1988 doğumlu Nilperi Şahinkaya, Okul yıllarında Deniz Yıldızı adlı dizide rol aldı. Üniversiteden yüksek şeref listesine girerek mezun oldu. 2010'un Haziran ayında Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisine seçilerek İstanbul'a yerleşti. Kiraz Mevsimi adlı dizide başrollerden biri olan Şeyma karakteri ile N'olur Ayrılalım adlı dizide başrollerden olan Temmuz Akıncı karakterini oynadı.

BATURALP BEKAR KİMDİR?

Baturalp Bekar, yönetmen ve yapımcı olarak çalışmaktadır. Kariyerine kısa filmlerle başlamış, daha sonra reklam filmleri çekerek profesyonel alanda tecrübe kazanmıştır. 2016 yılında çektiği bilim kurgu türündeki uzun metraj denemesi "Joypad", yönetmenin sektörde tanınmasına büyük katkı sağlamıştır.