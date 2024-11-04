Nilperi Şahinkaya ile Fırat Çelik arasında aşk iddiası! Kademeli olarak ayrılmıştı

04 Kasım 2024 09:40 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 09:40

Geçtiğimiz hafta heykeltraş Emre Yusufi ile“Kademeli olarak ayrıldık” diyen Nilperi Şahinkaya’nın Kızılcık Şebeti dizisinde Cemal karakteriyle yer alan Fırat Çelik ile aşk yaşadığı iddia edildi.

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Gelin Takımı filmiyle adından söz ettiren Nilperi Şahinkaya ile Kızılcık Şerbeti dizisinde Cemal karakteriyle yer alan Fırat Çelik ile aşk yaşadığı iddia edildi. Nilperi Şahinkaya'nın bir hafta önce 5 yıllık sevgilisi hakkında "Kademeli ayrıldık" demişti.

FIRAT ÇELİK İLE NİLPERİ ŞAHİNKAYA AŞK YAŞIYOR

10Haber'den Müge Dağıştanlı'nın haberine göre; Nilperi Şahinkaya'nın meslektaşı Fırat Çelik’le birlikte olduğu konuşuluyor. Fırat Çelik ve Nilperi Şahinkaya’nın Gelin Takımı setinde yakınlaştığı ve sık sık beraber görüldükleri iddia edildi.

Nilperi Şahinkaya geçtiğimiz hafta ayrıldığı Emre Yusufi hakkında, "Biz iyi ayrılmaya karar verdik. Yani yavaş yavaş, kademeli kademeli… Şimdi efendim kademeli ayrılıkla ilgili bir kitap yazacağım ve bunu tüm Türkiye'ye sunacağım. Yani küsmeden, kızmadan, sarılarak ayrılarak... İki tarafından kabullendiği bir ayrılık türü efendim" ifadelerini kullanmıştı.