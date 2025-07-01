Nilperi Şahinkaya'dan Fırat Çelik ile kavga iddialarına esprili gönderme

Nilperi Şahinkaya'nın Gelin Takımı filmindeki rol arkadaşı Fırat Çelik ile kavga ettiği iddia edildi. Nilperi Şahinkaya, mahkemelik olduğu Burak Deniz’in yaş gününü kutladığı için Fırat Çelik ile kavga ettiği iddialarına yaptığı sosyal medya paylaşımıyla cevap verdi.

Gelin Takımı çekimleri sonrası ekip ile birlikte yemeğe giden Nilperi Şahinkaya'nın, rol arkadaşı Fırat Çelik'in davalık olduğu Burak Deniz'in doğum günü kutlamasına gittiğini görünce olay çıkardığı iddia edildi. Olayla ilgili sessizliğini bozan Nilperi Şahinkaya, sosyal medya hesabından göndermeli paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

NİLPERİ ŞAHİNKAYA'DAN KAVGA İDDİALARINA ESPRİLİ CEVAP

Sosyal medya hesabından Gelin Takımı filminin çekimlerinden kareleri paylaşan Nilperi Şahinkaya, "Ama ne maceralar yaşadık sette...Seda'nın burnu gitti, Ecem'i domuz balığı soktu, ben yokuştan yuvarlandım, Şebnem de sandalyeden düştü" notunu düşerek iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Nilperi Şahinkaya sohbet sırasında filmin Poyraz’ı Fırat Çelik’e kendisinin 2022 yılında Adana’da içkili şekilde masasına gelip olay çıkardığı için mahkemelik olduğu Burak Deniz’in yaş gününü neden kutladığını sordu. Fırat Çelik, Burak Deniz’in eski arkadaşı olduğunu söyleyince ortam gerildi.



Sinirlerine hakim olamayan Şahinkaya masadaki bardakları ve eline geçirdiği şeyleri fırlatmaya başladı. Seda Bakan ve Şebnem Bozoklu oyuncuyu sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bu sırada Şebnem Bozoklu’nun yaşanan arbedede sandalyeden düştüğü iddia edildi. Oyuncular Şahinkaya’yı kontrol edemeyince barı terk etmek zorunda kaldı.

Ertesi gün Nilperi Şahinkaya, alkolün de etkisiyle yaptıklarından pişman olduğunu belirterek ekip arkadaşlarından tek tek özür diledi. Yapımcı Emre Oskay’ın da araya girmesiyle oyuncular filmin çekimlerini tamamlamaları gerektiği için Şahinkaya’nın özrünü kabul edip konuyu kapattığı iddia edilmişti.