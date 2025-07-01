Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Nilperi Şahinkaya'dan Fırat Çelik ile kavga iddialarına esprili gönderme

Nilperi Şahinkaya'nın Gelin Takımı filmindeki rol arkadaşı Fırat Çelik ile kavga ettiği iddia edildi. Nilperi Şahinkaya, mahkemelik olduğu Burak Deniz’in yaş gününü kutladığı için Fırat Çelik ile kavga ettiği iddialarına yaptığı sosyal medya paylaşımıyla cevap verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Nilperi Şahinkaya'dan Fırat Çelik ile kavga iddialarına esprili gönderme
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
01.07.2025
saat ikonu 15:13
|
GÜNCELLEME:
01.07.2025
saat ikonu 15:13

Gelin Takımı çekimleri sonrası ekip ile birlikte yemeğe giden Nilperi Şahinkaya'nın, rol arkadaşı Fırat Çelik'in davalık olduğu Burak Deniz'in doğum günü kutlamasına gittiğini görünce olay çıkardığı iddia edildi. Olayla ilgili sessizliğini bozan Nilperi Şahinkaya, sosyal medya hesabından göndermeli paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

NİLPERİ ŞAHİNKAYA'DAN KAVGA İDDİALARINA ESPRİLİ CEVAP

Sosyal medya hesabından Gelin Takımı filminin çekimlerinden kareleri paylaşan Nilperi Şahinkaya, "Ama ne maceralar yaşadık sette...Seda'nın burnu gitti, Ecem'i domuz balığı soktu, ben yokuştan yuvarlandım, Şebnem de sandalyeden düştü" notunu düşerek iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Nilperi Şahinkaya'dan Fırat Çelik ile kavga iddialarına esprili gönderme

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Nilperi Şahinkaya sohbet sırasında filmin Poyraz’ı Fırat Çelik’e kendisinin 2022 yılında Adana’da içkili şekilde masasına gelip olay çıkardığı için mahkemelik olduğu Burak Deniz’in yaş gününü neden kutladığını sordu. Fırat Çelik, Burak Deniz’in eski arkadaşı olduğunu söyleyince ortam gerildi.

Nilperi Şahinkaya'dan Fırat Çelik ile kavga iddialarına esprili gönderme


Sinirlerine hakim olamayan Şahinkaya masadaki bardakları ve eline geçirdiği şeyleri fırlatmaya başladı. Seda Bakan ve Şebnem Bozoklu oyuncuyu sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bu sırada Şebnem Bozoklu’nun yaşanan arbedede sandalyeden düştüğü iddia edildi. Oyuncular Şahinkaya’yı kontrol edemeyince barı terk etmek zorunda kaldı.

Nilperi Şahinkaya'dan Fırat Çelik ile kavga iddialarına esprili gönderme

Ertesi gün Nilperi Şahinkaya, alkolün de etkisiyle yaptıklarından pişman olduğunu belirterek ekip arkadaşlarından tek tek özür diledi. Yapımcı Emre Oskay’ın da araya girmesiyle oyuncular filmin çekimlerini tamamlamaları gerektiği için Şahinkaya’nın özrünü kabul edip konuyu kapattığı iddia edilmişti.

ETİKETLER
#burak deniz
#nilperi şahinkaya
#Fırat Çelik
#Gelin Takımı
#Set Çalkantısı
#Oyuncu Kavgası
#Dışarıda Olay
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.