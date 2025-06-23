Nilperi Şahinkaya'nın Burak Deniz kavgası! Bardaklar havada uçuştu, Şebnem Bozoklu sandalyeden düştü

Son olarak Kral Kaybederse dizisinde rol alan Nilperi Şahinkaya, Gelin Takımı filmindeki rol arkadaşı Fırat Çelik birbirine girdi. Şahinkaya, Fırat Çelik ile kendisinin mahkemelik olduğu Burak Deniz’in yaş gününü kutladığı için kavga etti. Yaşanan olayda bardaklar havada uçuştu.

Nilperi Şahinkaya’nın “Gelin Takımı 2” film ekibiyle çekim yaptığı Fethiye Kabak Koyu’nda kavga çıkardığı ve bütün ekibi canından bezdirdiği iddia edildi. 24 Ekim’de sinemalarda gösterime girecek filmde “Deniz” karakteriyle yer alan Şahinkaya, setten sızan bilgilere göre geçen salı akşam yemeğinden sonra Seda Bakan, Ecem Erkekli, Şebnem Bozoklu ve Fırat Çelik’in de aralarında olduğu ekiple gittikleri mekanda olay çıkardı.

NİLPERİ ŞAHİNKAYA OLAY ÇIKARDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Nilperi Şahinkaya sohbet sırasında filmin Poyraz’ı Fırat Çelik’e kendisinin 2022 yılında Adana’da içkili şekilde masasına gelip olay çıkardığı için mahkemelik olduğu Burak Deniz’in yaş gününü neden kutladığını sordu. Fırat Çelik, Burak Deniz’in eski arkadaşı olduğunu söyleyince ortam gerildi.

ŞEBNEM BOZOKLU SANDALYEDEN DÜŞTÜ

Sinirlerine hakim olamayan Şahinkaya masadaki bardakları ve eline geçirdiği şeyleri fırlatmaya başladı. Seda Bakan ve Şebnem Bozoklu oyuncuyu sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bu sırada Şebnem Bozoklu’nun yaşanan arbedede sandalyeden düştüğü iddia edildi. Oyuncular Şahinkaya’yı kontrol edemeyince barı terk etmek zorunda kaldı.

Ertesi gün Nilperi Şahinkaya, alkolün de etkisiyle yaptıklarından pişman olduğunu belirterek ekip arkadaşlarından tek tek özür diledi. Yapımcı Emre Oskay’ın da araya girmesiyle oyuncular filmin çekimlerini tamamlamaları gerektiği için Şahinkaya’nın özrünü kabul edip konuyu kapattı.