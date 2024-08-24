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Nilperi Şahinkaya'nın olaylı gecesi! Arkadaşları zor sakinleştirdi

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
24 Ağustos 2024 12:39 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 12:46
Nilperi Şahinkaya&#039;nın olaylı gecesi! Arkadaşları zor sakinleştirdi

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, önceki akşam Bebek'teki bir mekanda yan masasındaki erkeklerle tartıştı. Çevredekilerin sakinleştirmeye çalışmasıyla iyice sinirlenerek bağıran oyuncu, kameraları görünce yüzünü sakladı.

Birçok projede yer alan başarılı oyuncu Nilperi Şahinkaya, önceki akşam arkadaşlarıyla Bebek'teki bir mekanda buluştu. Oyuncu yemek esnasında sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yan masadaki erkeklerle tartıştı.

Nilperi Şahinkaya'nın olaylı gecesi! Arkadaşları zor sakinleştirdi - 1. Resim

ETRAFINDAKİLERİ UMURSAMADI

Muhabir Online'da yer alan habere göre, sinirlenerek yerinden kalkan Şahinkaya, yan masaya giderek erkeklere bağırdı. Karşılıklı yaşanan tartışmada sesler yükselirken araya girenler oyuncuyu sakinleştirmeye çalıştı.

Nilperi Şahinkaya'nın olaylı gecesi! Arkadaşları zor sakinleştirdi - 2. Resim

O esnada görüntülendiğini fark eden oyuncu yüzünü saklamaya çalıştı. Kavga ettiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Nilperi Şahinkaya'dan henüz bir açıklama gelmedi.

Nilperi Şahinkaya'nın olaylı gecesi! Arkadaşları zor sakinleştirdi - 3. Resim

DAHA ÖNCE DE MESLEKTAŞIYLA MAHKEMELİK OLMUŞTU

Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi geçtiğimiz yıllarda da aynı otelde bulundukları oyuncu Burak Deniz ile tartışmıştı. İki ünlü oyuncu daha sonra mahkemelik oldu.

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Kaynak: tgrthaber.com
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