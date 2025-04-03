Nilüfer'den Kayahan paylaşımı: Sen gideli tam 10 yıl oldu

Müzisyen Kayahan, vefatının yıl dönümünde sevenleri tarafından anıldı. Nilüfer yakın arkadaşı Kayahan'ın ölüm yıl dönümünde paylaşım yapan Nilüfer, "Sen gideli tam 10 yıl oldu" dedi.

"Yemin Ettim", "Odalarda Işıksızım", "Mor Menekşe", "Geceler" ve "Beni Anlamadın Ya" gibi unutulmaz şarkılara imza atan yorumcu, besteci ve şarkı sözü yazarı Kayahan, küçük hücreli akciğer kanseri nedeniyle 3 Nisan 2015 tarihinde aramızdan ayrıldı. Kayahan'ın yakın arkadaşı Nilüfer'den de paylaşım geldi.

NİLÜFER'DEN KAYAHAN PAYLAŞIMI

Kayahan'ın fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Nilüfer, yakın arkadaşına özlemini dile getirdi. Nilüfer, "Sen gideli tam 10 yıl oldu. Şarkıların nesiller boyu dünya durdukça yankılanacak. Hep kalbimizdesin" notunu düştü.

Kayahan'ın Nur Açar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Beste Açar da babasının ölüm yıl dönümü için duygusal bir paylaşım yaptı. Beste Açar, babasının doğum ve ölüm tarihlerinin yazılı olduğu paylaşımına "Huzur içinde bekle beni babam. Çok özledim" notunu düştü.