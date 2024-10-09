Norm Ender yeni nesil rapçileri eleştirdi! Konuşmasına beğeni yağdı

09 Ekim 2024 16:43 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 16:54

Son verdiği konserde seyircisiyle konuşan rapçi Norm Ender, yeni nesil rapçileri eleştirdi. Konuşması sosyal medyada gündem olan Norm Ender, “Türkiye'nin gündemiyle, çocukların yetiştirilme biçimiyle bu psikopatlığa okeyseniz sorun yok. Kar maskesi takıp, elimize silah alıp rap yapmayı bilmiyor muyuz? Kitle olarak bunu dışlamalısınız." dedi.

Semih Çelik tarafından öldürülen İkbal Uzuner​ ve Ayşenur Halil​'in ölümü tüm Türkiye'yi büyük üzüntüye boğdu. Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından tepki gösterirken, Norm Ender de sahneden olaya tepki gösterdi ve açıklama yaptı. Yeni nesil rapçileri eleştiren Norm Ender, “Günün sonunda biz de bu mikrofonu bırakırsak, biz de buradan göçüp gidersek, dinleyeceğiniz şarkılar malum şu anda" dedi.

NORM ENDER RAPÇİLERE ELEŞTİRİ

Türkiye'yi büyük üzüntüye sokan 19 yaşındaki İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in ölümü sonrası ünlü isimlerde yaşanan vahşete sessiz kalmadı. Sahneden seyircisine seslenen Norm Ender, şarkı sözlerinin önemine vurgu yaparak, "Günün sonunda biz de bu mikrofonu bırakırsak, biz de buradan göçüp gidersek, dinleyeceğiniz şarkılar malum şu anda. Anlatabiliyor muyum?" diyerek yeni nesil rapçilere tepki gösterdi.

Şarkı sözlerine, kliplere gereken önemin verilmesi gerektiğinin altını çizen Norm Ender, "Bunlarla okeyseniz benim için sorun yok. Türkiye’nin gündemiyle okeyseniz, çocukların yetiştirilme biçimine okeyseniz yani bu psikopatlığa, bunlara okeyseniz benim için sorun yok. Ama biz bir şeyleri bilinçlenin diye yapıyoruz. Yoksa aynı gangsta gangsta kar maskelerini takıp belimize silah alıp rap yapmayı bilmiyor muyuz? Çok basit yani onlar. Bu kafadan çıkmak lazım, değiştirmek lazım, alternatifle çeşitliliği artırmak lazım. O arkadaşları da çok seviyorum. Yaptıkları işi yapmaya devam etsinler ama alternatif ve çeşitliliği artırmamız lazım. Özellikle size çok görev düşüyor. Kitle olarak siz bunu talep etmelisiniz, dışlamalısınız ki onlar kendilerini geliştirsin, daha iyi bir eserle, bir ürünle karşınıza gelebilsin.” dedi.