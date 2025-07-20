Nükhet Duru, Hadise ile Hande Yener tartışmalarında tarafını belli etti

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Hadise, 10 ve 11 Temmuz akşamlarında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği konserle sevenlerini ikiye böldü. Hadise'yi eleştiren bir isim de Nükhet Duru oldu. Usta sanatçı, "Hadise mi, Hande Yener mi? sorusuna cevap verdi.

NÜKHET DURU, HADİSE İLE HANDE YENER ARASINDA SEÇİMİNİ YAPTI

Hadise, son konserinde sahne şovları ve kıyafetleriyle adından söz ettirirken, bazıları ise koreografinin fazlasıyla iddialı olduğunu savundu. Özellikle sanat dünyasından gelen yorumlar, tartışmanın boyutunu daha da büyüttü.

Konser sonrası Hadise'nin performansını değerlendiren usta sanatçı Nükhet Duru, yaptığı açıklamada, "Ülkemizde istikrarlı bir biçimde yıllardır hem çok iyi bir şarkıcı hem de çok iyi bir şov yıldızı var: Hande Yener. Yani tek onu geçerim ben," diyerek tercihini Hande Yener'den yana kullandı.