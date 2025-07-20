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 | Dilek Ulusan

Nükhet Duru, Hadise ile Hande Yener tartışmalarında tarafını belli etti

Harbiye konserinde sergilediği cesur dans koreografisiyle gündemde olan Hadise hakkında konuşan Nükhet Duru, "Hadise mi, Hande Yener mi?" sorusuna cevap vererek, ''Ülkemizde yıllardır çok iyi bir şov yıldızı var, ben Hande Yener'i seçerim'' diyerek tarafını belli etti.

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Nükhet Duru, Hadise ile Hande Yener tartışmalarında tarafını belli etti
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 12:24
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 12:24

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden , 10 ve 11 Temmuz akşamlarında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği konserle sevenlerini ikiye böldü. Hadise'yi eleştiren bir isim de oldu. Usta sanatçı, "Hadise mi, mi? sorusuna cevap verdi.

NÜKHET DURU, HADİSE İLE HANDE YENER ARASINDA SEÇİMİNİ YAPTI

Hadise, son konserinde sahne şovları ve kıyafetleriyle adından söz ettirirken, bazıları ise koreografinin fazlasıyla iddialı olduğunu savundu. Özellikle sanat dünyasından gelen yorumlar, tartışmanın boyutunu daha da büyüttü.

Nükhet Duru, Hadise ile Hande Yener tartışmalarında tarafını belli etti

sonrası Hadise'nin performansını değerlendiren usta sanatçı Nükhet Duru, yaptığı açıklamada, "Ülkemizde istikrarlı bir biçimde yıllardır hem çok iyi bir şarkıcı hem de çok iyi bir var: Hande Yener. Yani tek onu geçerim ben," diyerek tercihini Hande Yener'den yana kullandı.

Nükhet Duru, Hadise ile Hande Yener tartışmalarında tarafını belli etti
ETİKETLER
#tartışma
#konser
#hadise
#nükhet duru
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#eleştiri
#Şov Yıldızı
#Magazin
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