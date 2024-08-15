Nükhet Duru'dan yıllar sonra gelen itiraf! Geçirdiği hastalığı ilk kez açıkladı
Geçtiğimiz aylarda 70. yaşını kutlayan Nükhet Duru, katıldığı programda yıllar önce mücadele ettiği hastalığı ilk kez açıkladı. MS hastalığıyla mücadele eden Nükhet Duru yaşadığı zor günleri, 'Kortizon yüzünden birazcık şişiyorum görenler dolguyu fazla kaçırmış diyordu' sözleriyle açıkladı.
Sibel Arna'nın programına katılan Nükhet Duru, konunun Serdar Ortaç ile gündeme geldiğini ancak kendisinin de yıllar önce MS hastalığıyla mücadele ettiğini belirtti. Yürümekte bile zorlandığını dile getiren Nükhet Duru, o dönemde yüzünün şişkin olmasının sebebinin kullandığı ilaçlar olduğunu belirtti.
NÜKHET DURU'DAN HAYRANLARINI ÜZEN AÇIKLAMA
Bazı günler 3 adımdan fazla adım atamadığını belirten Nükhet Duru, yürüyebilmek için bile çok mücadele ettiğini belirtti. ''Çok erken kurtardığım bir hastalık. Adını bile bilmiyordum o zaman hastalığın. Daha belirgin de değildi. Doktorlar da bilmiyordu. Sadece hani bugün konuşuluyor ya sürekli internet ortamında. 'Beyin gücü', 'beyine emir veriyorsun', konuştuğunu o duyuyor, bedenin duyuyor' falan... Ben bunu bilmeden içgüdüsel olarak 'hayır ben buna pes etmeyeceğim' demişim... Ve öyle kalkıp yürüdüm. Yani inan her gün 3 adımla, Yeşilçam filmi gibiydi. Her gün 3 adımla başladım ve sonra 'aaa' dedim, atıverdim sopayı...'' dedi.
Hastalığın tedavisi için kortizon tedavisi gördüğünü söyleyen Nükhet Duru 'kortizon yüzünden birazcık şişiyorum görenler dolguyu fazla kaçırmış diyordu' dedi.