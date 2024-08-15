Nükhet Duru'dan yıllar sonra gelen itiraf! Geçirdiği hastalığı ilk kez açıkladı

15 Ağustos 2024 15:34 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 15:34

Sibel Arna'nın programına katılan Nükhet Duru, konunun Serdar Ortaç ile gündeme geldiğini ancak kendisinin de yıllar önce MS hastalığıyla mücadele ettiğini belirtti. Yürümekte bile zorlandığını dile getiren Nükhet Duru, o dönemde yüzünün şişkin olmasının sebebinin kullandığı ilaçlar olduğunu belirtti.

NÜKHET DURU'DAN HAYRANLARINI ÜZEN AÇIKLAMA

Bazı günler 3 adımdan fazla adım atamadığını belirten Nükhet Duru, yürüyebilmek için bile çok mücadele ettiğini belirtti. ''Çok erken kurtardığım bir hastalık. Adını bile bilmiyordum o zaman hastalığın. Daha belirgin de değildi. Doktorlar da bilmiyordu. Sadece hani bugün konuşuluyor ya sürekli internet ortamında. 'Beyin gücü', 'beyine emir veriyorsun', konuştuğunu o duyuyor, bedenin duyuyor' falan... Ben bunu bilmeden içgüdüsel olarak 'hayır ben buna pes etmeyeceğim' demişim... Ve öyle kalkıp yürüdüm. Yani inan her gün 3 adımla, Yeşilçam filmi gibiydi. Her gün 3 adımla başladım ve sonra 'aaa' dedim, atıverdim sopayı...'' dedi.

Hastalığın tedavisi için kortizon tedavisi gördüğünü söyleyen Nükhet Duru 'kortizon yüzünden birazcık şişiyorum görenler dolguyu fazla kaçırmış diyordu' dedi.