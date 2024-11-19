Nur Sürer yine "kaynana" oluyor! Ezgi Mola ile aynı projede yer alacak

19 Kasım 2024 23:33 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 23:37

Ünlü oyuncu Nur Sürer, Aile dizisinde Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı Devin karakterinin kayınvalidesi rolünden sonra bu defa Ezgi Mola'nın oynayacağı karakterin kayınvalidesi olacak. İngiliz dizisinden uyarlama olan Yeni Bir Gün dizisinin ayrıntıları belli oluyor.

Nur Sürer​'in yeni projesi belli oldu. Ezgi Mola​ ile birlikte rol alacağı uyarlama dizinin ayrıntıları açıklandı. Deneyimli oyuncu Camdaki Kız' dizisinin ardından, Aile dizisinde yer alarak Serenay Sarıkaya ile birlikte başrolleri paylaşmıştı. Dizide kayınvalide rolünde yer alan Sürer yine kayınvalide rolüyle dönüyor.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, ünlü oyuncunun imza aşamasında olduğu “Çiçekler Açar” dizisi eylül ayına ertelenince gelen yeni teklifi kabul etti ve Show TV’nin “Yeni Bir Gün” dizisine imza attı.

YENİ BİR GÜN DİZİSİNİN KONUSU NE?

Merak uyandıran senaryosuyla izleyiciyi ekrana bağlamayı hedefleyen dizide, Ezgi Mola'nın canlandıracağı Nehir karakteri, biri bebek olan üç çocuk annesi bir avukat olarak karşımıza çıkacak.

Doğum nedeniyle işine ara veren Nehir, eşi Serdar ile yaşadığı beklenmedik bir olay sonucunda hayatının alt üst olmasıyla mücadele edecek. Dizi İngiliz yapımı “Keeping Faith”ten uyarlanarak ekrana geliyor. Dizide Nur Sürer, Güngör rolüne hayat verecek ve Nehir’in (Ezgi Mola) kayınvalidesini canlandıracak.