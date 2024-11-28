Nurgül Yeşilçay, kaynanalık planlarını anlattı! Herkes ''Düşman başına'' dedi

28 Kasım 2024 17:20 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 17:25

Son dönemde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettiren oyuncu Nurgül Yeşilçay, Berfu Yenenler'in sunduğu programda "Oğlunun sevgilisi olsa karışır mısın"' sorusuna verdiği cevapla tepki topladı. Sosyal medya kullanıcıları, "Düşman başına" yorumunu yaptı.

Son olarak Veda Mektubu dizinde rol alan Nurgül Yeşilçey, Berfu Yenenler​'in 'Oğlunun sevgilisi olsa karışır mısın?' sorusuna "Oğlumun yanındayken hiçbir şey söylemem ancak" diyerek yapacaklarını sıraladı.

NURGÜL YEŞİLÇAY​'IN KAYNANALIK SÖZLERİNE ELEŞTİRİ YAĞDI

Sosyal medyada paylaştığı eğlenceli videolarla adından söz ettiren Nurgül Yeşilçay, Berfu Yenenler'in sunduğu programda verdiği cevaplarla yine sosyal medyada gündem oldu.

Berfu Yenenler'in "Oğlunun sevgilisi olsa karışır mısın?" sorusuna cevap veren Nurgül Yeşilçay, "Oğlumun yanındayken hiçbir şey söylemem ancak oğlum gittikten sonra kıza şöyle olsa olmaz mıydı falan derim" açıklamalarında bulunan Yeşilçay, kimilerine "Düşman başına" cevabıyla herkesi şok etti. Sosyal medyada "Düşman başına", "Böyle açıklamaya hiç gerek yoktu" gibi yorumlar yapıldı.