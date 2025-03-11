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 | Dilek Ulusan

Nurgül Yeşilçay'ın imdadına Dilan Çiçek Deniz yetişti!

Sinema Yazarları Derneği'nin (SİYAD) yılın en iyilerini seçtiği 57. Türkiye Sineması Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül törenine katılan Nurgül Yeşilçay'ın imdadına ise Dilan Çiçek Deniz yetişti.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
11.03.2025
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
11.03.2025
saat ikonu 10:01

57. Türkiye Sineması Ödülleri sahiplerini buldu. Murat Fıratoğlu'nun yazıp yönettiği 'Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri' en iyi film, yönetmen ve senaryo dallarında ödüle lâyık görüldü. Oyuncuların akın ettiği geceye Nurgül Yeşilçay ve Dilan Çiçek Deniz de katıldı. Dilan Çiçek, Nurgül Yeşilçay'ın imdadına yetişti ve makyözü oldu.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ, NURGÜL YEŞİLÇAY'IN MAKYÖZÜ OLDU

Ödül töreninde makyajı tazelemek isteyen Nurgül Yeşilçay'ın imdadına son olarak Kusursuz Kiracı adlı dizide oynayan Dilan Çiçek Deniz yetişti. Aynı masada oturan iki isimden Dilan Çiçek Deniz, Nurgül Yeşilçay'a makyaj yaptı. O anları sosyal medya hesabından yayımlayan Nurgül Yeşilçay; "Yeni makyözüm Dilan Çiçek Deniz" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla fenomen haline gelen Nurgül Yeşilçay, son günlerde popüler olan "Turkish Delight' akımına katıldı. Türkan Şoray makyajı yaptığı anları sosyal medya hesabından yayınlayan isme, sevenlerinden beğeni yağdı. Nurgül Yeşilçay, İkinci Bahar dizisinde Türkan Şoray ile beraber anne ve kızı oynadılar.

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