Nuri Alço ev sahibi ile davalık oldu! Ödediği kira şoke etti

15 Temmuz 2024 13:36 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 14:02

Ünlü Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço'nun 2016 yılından beridir kiracı olarak ikamet ettiği İstanbul'daki evinden çıkması için ev sahibinin tahliye davası açtığı ortaya çıktı.

Özellikle İstanbul'da ev sahiplerinin kira artışına gitmesinin ardından binlerce kiracı ev sahibi ile mahkemelik duruma geldi.

Birçok ünlünün de ev sahibiyle yaşadığı kira anlaşmazlığına Yeşilçam oyuncusu da dahil oldu. 2016'dan bu yana Kağıthane'deki dairesinde ikamet eden Nuri Alço'yu evden çıkaramadığını belirten ev sahibi mahkemenin yolunu tuttu.

ÜNLÜ OYUNCUYA İHTAR ÇEKTİ

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesine başvuran Hatice A., isimli ev sahibi geçtiğimiz günlerde tahliye davası açtı. Ev sahibi mahkemeye sunduğu dilekçede 2022 yılında söz konusu evi kendisi oturmak için satın aldığını bu nedenle satış yapılır yapılmaz evde kiracı olarak bulunan oyuncu Nuri Alço'ya Noter onaylı ihtarname gönderdiğini belirtti. 6 aylık süreyi bekleyen ev sahibi süre dolmasına rağmen oyuncunun evden çıkmadığını öğrenince iletişime geçti.

AMAÇLARI KİRAYI ARTTIRMAK

Nuri Alço ile yapılan görüşmelerde oyuncunun evden çıkmayacağını söylediğini belirten ev sahibi Alço'nun mahkeme yolu ile evden çıkarılmasını talep etti

Mahkemenin davayı kabul etmesinin ardından Nuri Alço avukatı aracılığıyla mahkemeye verdiği dilekçesinde söz konusu ev sahibinin evi satın aldığını iddia ettiğini ancak bir kez bile almış olduğu evi görmediğini amaçlarının kirayı artırmak olduğunu ifade etti.

KARAR MAHKEMEDE

Ünlü oyuncu dilekçenin devamında ev sahibinin kendisini arayarak 3 bin 500 liralık kirayı 15 bin lira olarak ödemesi karşılığında evde oturabileceğini aksi takdirde mahkemeye başvuracağını söyleyerek kendisini tehdit ettiğini belirtti.

Devletin belirlediği yasal kira artışını uyguladığını belirten oyuncu ev sahibinin kendisini haksız yere tahliye etmeye çalıştığını söyledi. Verilen dilekçelerin ardından mahkeme tanıkların dinlenmesi için davayı ileri bir tarihe erteledi.