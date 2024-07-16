Nuri Alço'nun ev sahibiyle mahkemelik olduğu iddia edilmişti! Eşi Burcu Alço 'Susacaktım ama' deyip isyan etti

16 Temmuz 2024 14:31 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 14:34

Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço'nun 2016'dan beri kiracı olarak yaşadığı evin sahibiyle mahkemelik olduğu ortaya çıktı. Tahliyesi istenen Nuri Alço'nun İstanbul'un göbeğindeki eve 3 bin 500 kira ödediği ortaya çıktı. Konu ile ilgili konuşan Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço, "Bizim haberimiz olmadan ev sahibimiz evi satıyor" dedi.

TAHLİYE HABERLERİNE NURİ ALÇO'NUN EŞİ BURCU ALÇO'DAN SİTEM DOLU SÖZLER

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Nuri Alço'nun 3 bin 500 TL ödediği ev sahibi ile mahkemelik olduğu ve tahliye için karar verildiği öne sürülmüştü. Konu ile ilgili sessizliğini Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço bozdu. Burcu Alço, "Yani susacaktım ama haberler saçma sapan bir yere evrilip gidiyor. 'Bizim haberimiz olmadan ev sahibimiz evi satıyor. Yeni alan ev sahibi evi bile görmeden alıyor. Sonra 'Çıkın evden' diyor. Kendisi yerleşecekmiş... Tamam ama bizim daha hukuki olarak 2 sene daha oturma hakkımız var, evden niye çıkalım? 'Kiraya zam yapalım ve kontrat düzenleyelim' dedik, kontrat kısmını kabul etmedi. Sonra iş mahkeme sürecine kaldı." dedi.

"Nuri Alço evden tahliye edilecek" haberlerine sitem eden Burcu Alço, "Eve yerleşmekten vazgeçti. Muhtemelen başka evleri var. Biz kendimize göre kira arttırım bedeli olarak evden çık/çıkma ikileminde kaldığı için kendisi yine yüzde 25 zam yapıp yatırmaya devam ettik. İlk başta 'Kira artıralım' dememize rağmen (Neredeyse ödediğimiz tutarım 3 - 4 katı) "Kontrat yapmam" dedi. Ee bu iş nasıl olacak? Yani burada sorun kira zammı değil, kontrat yapmak istemeyişi... Ee burada eşimin sağlık sorunları da devreye girdi ama yine de bir gün olsun kirası gecikmedi. Bilirkişi eve geldi, onların belirleyeceği rakama göre devam edecek kira ya da etmeyecek... Çok da hevesim kalmadı zira...'' ifadeleriyle çıkan haberlere sitem etti.