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Nusret Gökçe, vergi rekortmeni oldu! İlk 100'e girdi

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
07 Haziran 2024 11:09 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 11:09
Nusret Gökçe, vergi rekortmeni oldu! İlk 100&#039;e girdi

Dünyanın çeşitli yerlerinde açtığı restoranlarla tanınan Nusret Gökçe, vergi sıralamasında ilk 100 arasına girdi. Gökçe, verilen teşekkür plaketinin sevincini takipçileriyle paylaştı.

Kendine has 'tuzlama' (saltbae) hareketiyle üne kavuşan Nusret Gökçe, dünyanın dört bir tarafında açtığı restoranlarıyla adından söz ettiriyor. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gökçe, vergi rekortmeni olduğunu duyurdu. 

NUSRET GÖKÇE, VERGİ REKORTMENİ OLDU 

Teşekkür belgelerini paylaşan ünlü isim, "2020- 2022 Türkiye Vergi Rekortmenleri listesinde ilk 100'e girmenin gururunu yaşıyoruz. Alın teri! 7 gün 24 saat ülkemiz için çalışmaya devam ediyoruz. Bu ödül sadece benim değil tüm Nusr-et ailesinin emeğinin karşılığıdır" dedi.

Nusret Gökçe, vergi rekortmeni oldu! İlk 100'e girdi - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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