Nusret şubelerini tek tek kapatıyor!

22 May 2024 11:52 - Güncelleme : 22 May 2024 11:52

Restoran zinciri sahibi Nusret geçtiğimiz yıl, Manhattan'daki restoranlarından biri olan "New York'un en kötü restoranı" olarak nam salmasının ardından 'Salt Bae Burger' kapatmak zorunda kalmıştı. Nusret, bu yıl da başka bir şubesini daha kapatmak zorunda kaldı.

NUSRET BİR ŞUBESİNİ DAHA KAPATIYOR

Patronlar Dünyası’nın haberine göre, Nusret, ABD’de bulunan şubesini kapatıyor. Ünlü restoran işletmecisi, Manhattan'daki 9’uncu Cadde yakınındaki 412 W. 15th Sokak’taki Nusr-Et Steakhouse'u kapattı. Bazı kaynaklar, “Bazı pazarları denedi. Bazıları çalıştı, bazıları ise çalışmadı” yorumunda bulundu. Böylece Nusret’in New York’taki restoran sayısı 1 oldu. O restoran da 6’ncı cadde yakınındaki Nusr-Et Steakhouse.