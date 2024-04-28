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28 Nisan 2024 13:43 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 13:49

Nusret’e silahlı saldırı: Kurşun yağdırdılar

İstanbul Etiler’de bulunan Nusret isimli et restoranına silahlı saldırı düzenlendi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili polis, peşine düştüğü saldırganın peşinden de ateş açtı.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Nusret’e silahlı saldırı: Kurşun yağdırdılar

Beşiktaş Etiler Nispetiye Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, gece saatlerinde motosikletle gelen kasklı iki saldırgandan biri, Nusret et restoranını hedef aldı. Kasklı saldırganlar restorana peş peşe ateş etti. Kurşun restorana değil yanında bulunan bir bankaya isabet etti. 

Devriye gezen polislerin peşine takıldığı saldırganlara ateş açıldı. 

Ardından saldırganlar kaçarak izlerini kaybettirdi. Olayın ardından polis ekipleri saldırganları yakalamak çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri kovanları alarak incelemek üzere delil torbasına koydu. Çalışmaların devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

PEŞ PEŞE SALDIRILAR 

Öte yandan, geçtiğimiz 21 Mart Perşembe günü saat 05.00 sıralarında yine Nusret isimli et restoranına motosikletle gelen kasklı 2 saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıya yönelik soruşturmada Y.Y. ve O.Y. Antalya’da, H.A.K. ve U.K. Eyüpsultan’da, M.A.Y. Beylikdüzü’nde olmak üzere İstanbul ve Antalya’da toplam 5 şüpheli yakalanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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