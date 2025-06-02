Nusret’e UEFA partisinde şok: 'Kapıdan kovulma' görüntüleri sonrası açıklama yaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Münih'te düzenlenen kutlama partisinde, Nusret Gökçe'nin yaşadığı kriz gündem oldu. İddialara göre Gökçe, davetli olmadığı partiye girmeye çalışınca güvenlik görevlileri tarafından engellendi. Yaşanan tartışmanın ardından sosyal medyada “kapıdan kovuldu” yorumları yapılırken, Nusret bu iddialara sert yanıt verdi.

Almanya'nın Münih kentinde dün akşam oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain, Inter Milan’ı 5-0 gibi tarihi bir skorla mağlup ederek kupayı ilk kez müzesine götürdü. Maçın ardından UEFA tarafından organize edilen geleneksel kutlama partisinde ise ilginç bir olay yaşandı.

KAPIDAN ÇEVRİLDİĞİ GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKTİ

İddialara göre dünyaca ünlü restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe, davetli listesinde olmamasına rağmen partiye katılmak istedi. Güvenlik görevlilerinin, Gökçe’yi içeri almaması üzerine kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Görgü tanıklarının aktardığına göre, Nusret'in yanında bulunan kişiyle güvenlik ekibi arasında itişmeye varan bir tartışma çıktı.

NUSRET AÇIKLAMA YAPTI: "İTİBAR SUİKASTI"

Sosyal medyada hızla yayılan “Nusret kapıdan kovuldu” iddialarına ise ünlü işletmeciden yanıt gecikmedi. Gökçe, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu görüntülerin gerçeği yansıtmadığını savundu: “Aslında orada bir after party yoktu. Ben öyle bir davete de gitmedim. Sadece oradan geçerken arkadaki bir işgüzar öyle bir hareket yapmış. Ancak kovulma olayı gerçek değil. Bu bir itibar suikastı.”

Nusret Gökçe, Şampiyonlar Ligi finalinden sonra sahaya izinsiz giriş yaparak eleştirilere hedef olmuştu.