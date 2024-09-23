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Nusret'in Ali Koç ve Jose Mourinho'lu paylaşımına Mauro Icardi'den dikkat çeken yorum

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
23 Eylül 2024 11:07 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 11:15
Nusret&#039;in Ali Koç ve Jose Mourinho&#039;lu paylaşımına Mauro Icardi&#039;den dikkat çeken yorum

Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi, şef Nusret Gökçe'nin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve teknik direktör Jose Mourinho ile çekilmiş fotoğrafına yaptığı yorumla dikkat çekti. Nusret'in, ''Adamın tillahi Ali koç & Adamın destanı Jose Mourinho'' notuna" paylaşımına yorum yapan Mauro Icardi, sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray​'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 yenmesinin ardından Galatasaray futbolcusu Mauro Icardi​'nin sosyal medya üzerinden yaptığı yorum dikkat çekti. Nusret​'in Fenerbahçe Başkanı Ali Koç​ ve teknik direktör Jose Mourinho​ ile çekilmiş karesine kayıtsız kalmayan Mauro Icardi, sosyal medyanın gündemine oturdu. 

MAURO ICARDI'DEN ALİ KOÇ VE JOSE MOURINHO'YA OLAY YORUM 

Nusret sosyal medya hesabında Ali Koç ve Jose Mourinho ile çekilmiş karesini "Adamın tillahi Ali koç & Adamın destanı Jose Mourinho" yazarak paylaştı. Paylaşımı gören Icardi  "Bugün değil kardeşim" yazdı. 

Nusret'in Ali Koç ve Jose Mourinho'lu paylaşımına Mauro Icardi'den dikkat çeken yorum - 1. Resim

NUSRET YORUMUNU HEMEN SİLDİ 

Icardi'nin yorumunu gören Nusret "Her zaman Ali Koç" cevabının verdi. Nusret kısa süre sonra ise paylaşımını sildi. Kısa sürede Mauro Icardi'nin yorumu sosyal medyada gündem oldu. 

Nusret'in Ali Koç ve Jose Mourinho'lu paylaşımına Mauro Icardi'den dikkat çeken yorum - 2. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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