O Ses Türkiye'den kovulmuştu! Yarışmacı Nur Cennet Uçar son haliyle şaşırttı!

29 Kasım 2024 11:45 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 11:46

Yeni dönemin en merak edilen yarışmalarından biri olan o Ses Türkiye’de daha önce yarışmış Nur Cennet Uçar’ın son hali sosyal medyada ilgi gördü. Popstar Alaturka, ve O Ses Türkiye’den kovulan Nur Cennet Uçar'ın son paylaşımı "Kim bu" dedirtti.

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Acun Ilıcalı’nın sunumuyla ekrana gelen O Ses Türkiye​ yarışma​ programında ukala tavırları ve sözleri nedeniyle hem jüri üyelerini hem de Acun Ilıcalı’yı sinirlendiren Nur Cennet Uçar, yarışmadan diskalifiye​ edilmişti. Uçar’ın son hali dikkat çekti.

NUR CENNET UÇAR'IN SON HALİ ŞAŞIRTTI

İlk olarak Popstar Alaturka yarışmasına katılan Nur Cennet Uçar, söylediği şarkı sonrası Bülent Ersoy'un "İyi çalışmamışsınız" yorumuna karşılık sinirlenerek "Arkadaşlarım çalışmaya indiğinde ben de hep indim. Çok çalıştım ve gördüğünüz gibi çok da güzel söyledim." demişti.

Yıllar sonra O Ses Türkiye yarışmasına da katılan Nur Cennet Uçar, jüri üyelerine karşı tavrıyla Acun Ilıcalı​'yı bir hayli sinirlenmişti. Yarışmadan diskalifiye edilen Nur Cennet Uçar son paylaşımıyla dikkat çekti.

Saçlarını sarıya boyatan Nur Cennet Uçar, bambaşka birine dönüştü. Yarışmadaki tavrıyla son dönemde gündem olan Nur Cennet Uçar, kısa saçlarını uzatıp sarıya boyadı. Yüzündeki estetiklerle de dikkat çeken Nur Cennet Uçar'ı görenler tanıyamadı.