O Ses Türkiye'nin ilk jüri üyesi belli oldu! Hayranları sevince boğuldu
O Ses Türkiye başvuruları başlamışken, jüri üyeleri de belli olmaya başladı. Beyazıt Öztürk jüri üyesi iddialarını yalanlarken, 2025 O Ses Türkiye'nin ilk jüri üyesi Gökhan Özoğuz oldu.
2013-2016 yılları arasında O Ses Türkiye’de jüri üyeliği yapan ve büyük beğeni toplayan Gökhan Özoğuz O Ses Türkiye 2025’te yeniden jüri üyesi olarak yer alacak.
GÖKHAN ÖZOĞUZ O SES TÜRKİYE'DE
Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekrana gelen O Ses Türkiye yarışmasının kadrosu belli olmaya başladı. Başvuruların başladığı yarışma O Ses Türkiye'nin ilk jüri üyesi Gökhan Özoğuz oldu. Gökhan Özoğuz 2013 yılında ilk jüri koltuğuna oturmuş ve 2016 yılında ayrılmıştı.
BEYAZIT ÖZTÜRK O SES TÜRKİYE İDDİALARINI YALANLADI
Yeni projelerinden bahseden Beyazıt Öztürk, O Ses Türkiye yarışmasının yeni sezonunda yer almayacağını açıklarken, Beyaz Show ile ilgili de bilgi verdi.