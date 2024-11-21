O Ses Türkiye'nin ilk jüri üyesi belli oldu! Hayranları sevince boğuldu

21 Kasım 2024 09:18 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 09:18

O Ses Türkiye başvuruları başlamışken, jüri üyeleri de belli olmaya başladı. Beyazıt Öztürk jüri üyesi iddialarını yalanlarken, 2025 O Ses Türkiye'nin ilk jüri üyesi Gökhan Özoğuz oldu.

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2013-2016 yılları arasında O Ses Türkiye’de jüri üyeliği yapan ve büyük beğeni toplayan Gökhan Özoğuz O Ses Türkiye 2025’te yeniden jüri üyesi olarak yer alacak.

GÖKHAN ÖZOĞUZ O SES TÜRKİYE'DE

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekrana gelen O Ses Türkiye yarışmasının kadrosu belli olmaya başladı. Başvuruların başladığı yarışma O Ses Türkiye'nin ilk jüri üyesi Gökhan Özoğuz oldu. Gökhan Özoğuz 2013 yılında ilk jüri koltuğuna oturmuş ve 2016 yılında ayrılmıştı.

BEYAZIT ÖZTÜRK O SES TÜRKİYE İDDİALARINI YALANLADI

Yeni projelerinden bahseden Beyazıt Öztürk, O Ses Türkiye yarışmasının yeni sezonunda yer almayacağını açıklarken, Beyaz Show ile ilgili de bilgi verdi.