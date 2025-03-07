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 | Dilek Ulusan

Oğlunu kucağına almak için gün sayan Karsu'dan baby shower partisi

Şarkıcı Karsu ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Oğlu olacağını açıklayan 34 yaşındaki Karsu, baby shower partisi düzenledi ve o anlara ait kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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Oğlunu kucağına almak için gün sayan Karsu'dan baby shower partisi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
07.03.2025
saat ikonu 11:45
|
GÜNCELLEME:
07.03.2025
saat ikonu 11:47

Jest Oldu, Siyah, Bırak Beni Böyle ve Bekledim gibi şarkıların sahibi Karsu, Hollandalı sevgilisi Mike Schrama ile evlendi. Erkek bebek bekleyen Karsu, konserlerine tüm hızıyla devam etti. Yoğun ilgi gören 16 konserlik turnesini geçtiğimiz günlerde bitiren şarkıcı, baby shower partisiyle de ilgi gördü.

KARSU'DAN BABY SHOWER PARTİSİ

'Kalplerimiz aşkla dolup taşıyor. Seni kollarımıza almak için sabırsızlanıyoruz küçük bebek!' sözleriyle hamile olduğunu duyuran Karsu, bebeğinin cinsiyetini ise 46. İstanbul Maratonu’na katılan eşi Mike Schrama için hazırladığı bir pankarta “Mike baba bravo. Oğlun ve Karsu” ifadeleriyle açıklamıştı.

Konser maratonunu sonlandıran Karsu, oğlu için baby shower partisi düzenledi. Mike Schrama ve Karsu Dönmez çifti o anları sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Karsu paylaşımına, "Sevgili ailemle baby shower. Hepiniz benim için dünyasınız" notunu düştü.

Sıkça Sorulan Sorular

KARSU KİMDİR?
19 Nisan 1990 Hollanda doğumlu Karsu, 8 yaşındayken televizyonda piyano gördü ve bu enstrümanı çalmak istediğine karar verdi. Ailesi önce ona bir piyano kiraladı. Çok sevdiğini görünce ailesi, biriktirdikleri parayla ona bir piyano satın aldı.[2] Karsu, Hollanda'daki Amerikan Büyükelçiliği'nin verdiği bir burs ile Amerika'ya gitti ve Rhode Island Üniversitesi'nde şan eğitimi aldı.
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