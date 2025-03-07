Oğlunu kucağına almak için gün sayan Karsu'dan baby shower partisi

Şarkıcı Karsu ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Oğlu olacağını açıklayan 34 yaşındaki Karsu, baby shower partisi düzenledi ve o anlara ait kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Jest Oldu, Siyah, Bırak Beni Böyle ve Bekledim gibi şarkıların sahibi Karsu, Hollandalı sevgilisi Mike Schrama ile evlendi. Erkek bebek bekleyen Karsu, konserlerine tüm hızıyla devam etti. Yoğun ilgi gören 16 konserlik turnesini geçtiğimiz günlerde bitiren şarkıcı, baby shower partisiyle de ilgi gördü.

KARSU'DAN BABY SHOWER PARTİSİ

'Kalplerimiz aşkla dolup taşıyor. Seni kollarımıza almak için sabırsızlanıyoruz küçük bebek!' sözleriyle hamile olduğunu duyuran Karsu, bebeğinin cinsiyetini ise 46. İstanbul Maratonu’na katılan eşi Mike Schrama için hazırladığı bir pankarta “Mike baba bravo. Oğlun ve Karsu” ifadeleriyle açıklamıştı.

Konser maratonunu sonlandıran Karsu, oğlu için baby shower partisi düzenledi. Mike Schrama ve Karsu Dönmez çifti o anları sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Karsu paylaşımına, "Sevgili ailemle baby shower. Hepiniz benim için dünyasınız" notunu düştü.