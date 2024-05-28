Öğrencisiyle 20 yıl sonra karşılaştı! Nilgün Belgün'den Beren Saat'e övgü dolu sözler

28 May 2024 11:01 - Güncelleme : 28 May 2024 11:01

Nükhet Duru'nun doğum günü kutlamasına katılan usta oyuncu Nilgün Belgün, burada eski öğrencisi Beren Saat ile karşılaştı. Beren Saat'in ilk adını duyurduğu Türkiye'nin Yıldızları yarışma programında tanışan ikili yıllar sonra karşılaştı. O anları usta oyuncu Nilgün Belgün paylaştı.

NİLGÜN BELGÜN'DEN BEREN SAAT'E ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Nilgün Belgün Beren Saat ile fotoğrafını paylaşıp “Canımın içi Berenciğimle öğretmen öğrenci ilişkimiz “Türkiyenin Yıldızları” programında başlamıştı.20 sene geçmiş ve Beren orda tanıdığım Beren.Hem duru güzelliği hem kibarlığı tavrı tarzıyla aynı Beren" notunu düştü. Beren Saat ise "Sevginizi bugun de hissetmek harika iyi ki varsınız" cevabını verdi.