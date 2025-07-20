Oğuzhan Koç ev sahibi ile mahkemelik oldu! Zam oranını duyan şaştı kaldı

Şarkıcı Oğuzhan Koç, 2019 yılından beri oturduğu Beşiktaş, Levent Mahallesi'nde dairesine yüzde 400'lük zam yapılmasının ardından büyük şok yaşadı. Ev sahibi ile ortak bir yol bulamayan Oğuzhan Koç, soluğu mahkemede aldı.

OĞUZHAN KOÇ YÜZDE 400'LÜK KİRA ZAMINA İSYAN ETTİ

Ev sahibi Güneş B., kiranın 350 bin lira olduğunu söylemesi üzerine Oğuzhan Koç fiyata itiraz etti. 85 bin TL kira ödeyen Oğuzhan Koç, bir anda bu artışla neye uğradığını şaşırdı. Koç, ev sahibiyle ortak zeminde anlaşamayınca taraflar mahkemelik oldu.

Ev sahibi Güneş B., İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne kira tespit davası açtı. Oğuzhan Koç İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde, düzenli olarak kira artışını gerçekleştirdiğini ancak evin kira bedelinin bu olmasının mümkün olmadığını dile getirdi. Ev sahibi Güneş B., mahkemeye sunduğu dilekçesinde, hakkaniyetli zam yaptığını davalı Oğuzhan Koç'un daha fazla kira ödeyebileceği bir evde oturduğunu söyledi.