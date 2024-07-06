Oğuzhan Uğur ile Sagopa Kajmer arasında diss savaşı! Ceza konseri ortalığı karıştırdı

06 Temmuz 2024 14:14 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 14:33

Babala TV’nin sahibi Oğuzhan Uğur, ünlülerin yer aldığı ‘Saygı1’ isimli yeni bir program formatı çıkarmış ilk konuğu ise Ceza olmuştu. Programda; Gazapizm, Anıl Piyancı, Şehinşah, Killa Hakan, Çakal, Candan Erçetin, Sefo, Contra, Ayben, Baneva, Lil Zey, Cartel, Ozbi, Server Uraz, Gripin ve Yener Çevik, Ceza’nın şarkılarını yorumlamış ve büyük beğeni almışlardı.

SAGOPA KAJMER: İLK TEKLİF BANA GELDİ

Saygı1 isimli konser sonrası Sagopa Kajmer'e 'Sana teklif gelmedi mi?' sorusu yöneltildi. Rapçi Sagopa Kajmer, X hesabında yaptığı paylaşımda; ‘Saygı1’ gecesi için ilk kendisine teklif geldiğini fakat öyle bir gece için yolunun olduğunu ifade etmişti.

OĞUZHAN UĞUR’DAN SAGOPA'YA CEVAP GECİKMEDİ

Sagopa'nın bu açıklamasına Oğuzhan Uğur, X hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi. Uğur, “Büyük ihtimalle kendisine yanlış bilgi verdiler… Çünkü format sahibi olarak birinci ağızdan söylüyorum, kendisine SAYGI1 için ben ve ekibim tarafından hiçbir teklif gitmemiştir” ifadelerini kullandı.

"KÜSLÜK BİTSİN İSTEDİM, REDDETTİ"

Oğuzhan Uğur ayrıca, çekime üç gün kala Sagopa Kajmer’den Ceza için bir videoyla selam yollamasını rica ettiğini belirtti. Uğur, “Küslük bitsin istedim. Reddetti, asla ısrar etmedim” dedi.

UĞUR: HALEN KENDİSİNİN BÜYÜK BİR HAYRANIYIM

Oğuzhan Uğur’un açıklamasının tamamı ise şu şekilde:

“Yunus abimizin (Sagopa Kajmer) işlerini çok seviyorum. Yıllardır severek dinliyorum. Hatta şarkıları dijital platformlarda gezmeye başlamadan evvel, Hedef12 albümü için kavgaya karışmışlığım bile vardır. O derece fanıyımdır. Ancak bu açıklamasını şaşkınlıkla okudum. Büyük ihtimalle kendisine yanlış bilgi verdiler… Çünkü format sahibi olarak birinci ağızdan söylüyorum, kendisine SAYGI1 için ben ve ekibim tarafından hiçbir teklif gitmemiştir. Sadece çekim gecesine üç gün kala, Ceza için bir videoyla selam yollamasını en samimi duygularımla rica ettim. Küslük bitsin istedim. Reddetti, asla ısrar etmedim. Ayrıca SAYGI1, kendisinin düşündüğü gibi yalnızca yaş almış emektar ustalar için yapılmıyor, çığır açmış genç müzisyenler için de hazırlanıyoruz. İlk bölümümüz henüz yayınlanmadan yurtdışı platformlardan yayın teklifi alıyor, sahne tasarımımızla ödüle aday gösteriliyoruz. Bunca tebrik ve alkış arasından böyle bir yanlış anlaşılmanın kafa karışıklıklarına yol açacağını düşündüğüm için açıklamak, doğrusunu anlatmak istedim. Halen kendisinin büyük bir hayranıyım. Yanlışı düzeltmek hakkımı anlayacağı kanısındayım. İlk bölümümüz 18 Temmuz Perşembe akşamı yayında. Saygılarımla"