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 | Dilek Ulusan

Okan Bayülgen ile Selin Atasoy'un 11 yıllık aşkı bitti!

Oyuncu ve sunucu Okan Bayülgen'in 11 yıldır aşk yaşadığı Selin Atasoy ile ayrılık kararı aldığı öğrenildi. Çift ayrılık kararıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

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Okan Bayülgen ile Selin Atasoy'un 11 yıllık aşkı bitti!
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
28.02.2025
saat ikonu 13:32
|
GÜNCELLEME:
28.02.2025
saat ikonu 13:32

Daha önce dört kez nikah masasına oturan Okan Bayülgen, 11 yıldır sevgili olduğu yazar ve prodüktör Selin Atasoy ile yollarını ayırdı. Evlenmeleri beklenen çiftin geçtiğimiz ay ayrılık kararı aldığı öğrenildi.

11 YILLIK AŞK SONA ERDİ

Daha önce 4 kez evlenen Okan Bayülgen'in Şirin Ediger'den bir kız çocuğu var. 2008'de son evliliğini Şirin Ediger ile yapan Okan Bayülgen 11 yıldır Selin Atasoy ile sevgili. İkili zaman zaman kameralara takılsa da, özel hayatlarıyla ilgili hiç konuşmuyor.

Evlenmeleri beklenen Okan Bayülgen ile Selin Atasoy'ın aşkı sona erdi. Okan Bayülgen'in katıldığı programda, 'En fena şey seni seven bir insana eziyet etmek. Dolayısıyla bunu yapmamak için kendimi donatmaya, durdurmaya çalıştım. Sanıyorum ki biraz olsun başarabildim. Hakikaten sizi seven bir insanı düşünün; seni sevmiş yani ne suçu var? O seni sevmiş, seni korumak, gözetmek istiyor ya da hastalanırsan üzülüyor. Başkasının umurunda değilsin ki. O seni seviyor, niye ona eziyet ediyorsun? Bu vesileyle kendimi ehlileştirdim, son 10 senedir de uslu bir çocuk olduğumu düşünüyorum.' dedi.

Sıkça Sorulan Sorular

SELİN ATASOY KİMDİR?
Selin Atasoy, 1972 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitimini tamamlayan Atasoy, Özel İstanbul Alman Lisesi’nden mezun oldu. Lise eğitimini başarıyla tamamlayan Atasoy, daha sonra ABD ve Fransa’da ekonomi, uluslararası iş idaresi ve sinema alanlarında eğitim aldı.
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