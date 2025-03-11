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 | Dilek Ulusan

Okan Bayülgen, Selin Atasoy ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu

Okan Bayülgen ile Selin Atasoy'un 11 yıllık ilişkilerini bitirdiği iddia edilmişti. Çiftin konuyla ilgili sessizliğini korurken, Okan Bayülgen ilk kez ilişkisi hakkında konuştu.

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Okan Bayülgen, Selin Atasoy ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
11.03.2025
saat ikonu 12:37
|
GÜNCELLEME:
11.03.2025
saat ikonu 12:45

Okan Bayülgen, Selin Atasoy ile ayrıldığı iddiaları hakkında konuştu. Okan Bayülgen, 11 yıldır birlikte olduğu Selin Atasoy ile ayrılmadığını, ilişkilerinin devam ettiğini açıklayarak iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

OKAN BAYÜLGEN İLE SELİN ATASOY'UN AYRILIK İDDİALARI ASILSIZ ÇIKTI

İlk evliliğini kendisi gibi oyuncu Zeyno Günenç'le gerçekleştiren Okan Bayülgen, ikinci evliliğini ise Şirin Ediger ile yaptı. Bir kız çocuğu olan Okan Bayülgen, 11 yıldır ise Selin Atasoy ile beraber. Geçtiğimiz aylarda Selin Atasoy ile ayrıldığı iddia edilen Okan Bayülgen çıkan iddiaları yalanladı.

'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu. Bayülgen, programın Gözlerimin İçine Bak bölümünde sorulan "Hiç müthiş bir aşk acısı çektin mi?" sorusuna "Çok, her kadından... Ben psikiyatra filan da gittim. Sevilme arzusu işte, bırakınca dünyam başıma yıkılıyor. Daha odun bir insan olmak isterdim, inceliklerden uzak olayım falan gibi şeyler. Ama olmadı. Kompleksler, çocukluktan kalan yani hepimizde olan 'beni sevmeyecekler mi, beni çocukken neden evde bırakıp gittiler' gibi ıvır zıvırlar yüzünden. Bütün bunlar toplanınca hayatta sevdiğin kişi kimse, bütün bu olanlar ona patlıyor. Yıllar içerisinde kendimi olgunlaştırıp bunlardan kurtulmaya çalıştım." dedi.

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