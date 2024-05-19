Okan Bayülgen zor kararını duyurdu: "30 yıl yaptık artık gücüm yok"

19 May 2024 04:23 - Güncelleme : 19 May 2024 04:23

Ünlü sanatçı Okan Bayülgen kariyeriyle ilgili kritik kararını duyurdu. Bayülgen artık televizyonu bıraktığını duyurdu.

Tiyatrodan, sinemaya, fotoğrafçılıktan, yönetmenliğe sanatın pek çok alanında adıyla damga vuran Bayülgen talk show sunuculuğunu artık yapmayacağını söyledi.

Zaga, Disko Kralı, Uykusuzlar Kulübü gibi televizyon programları ile medya dünyasının otorite isimlerinden Okan Bayülgen "30 yıl boyunca çok uzun programlar yaptık artık buna gücüm yok" diyerek artık ağırlığını gösteri sanatlarına vereceğini söyledi.