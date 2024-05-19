Okan Bayülgen zor kararını duyurdu: "30 yıl yaptık artık gücüm yok"
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
19 May 2024 04:23 - Güncelleme : 19 May 2024 04:23
Ünlü televizyon programcısı ve tiyatrocu Okan Bayülgen hayatının zor kararını verdi. 30 yıl boyunca yaptığını ancak artık gücünün olmadığını söyleyen Bayülgen hayranlarını çok üzecek.
Ünlü sanatçı Okan Bayülgen kariyeriyle ilgili kritik kararını duyurdu. Bayülgen artık televizyonu bıraktığını duyurdu.
Tiyatrodan, sinemaya, fotoğrafçılıktan, yönetmenliğe sanatın pek çok alanında adıyla damga vuran Bayülgen talk show sunuculuğunu artık yapmayacağını söyledi.
Zaga, Disko Kralı, Uykusuzlar Kulübü gibi televizyon programları ile medya dünyasının otorite isimlerinden Okan Bayülgen "30 yıl boyunca çok uzun programlar yaptık artık buna gücüm yok" diyerek artık ağırlığını gösteri sanatlarına vereceğini söyledi.
Kaynak: tgrthaber.com