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 | Dilek Ulusan

Okan Karacan yıllar sonra itiraf etti: Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yattım

Komedyen ve oyuncu Okan Karacan, geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası bambaşka birine dönüştü. Konuk olduğu programda açıklamalarda bulunan Okan Karacan, 52 gün boyunca Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğünü söyledi.

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Okan Karacan yıllar sonra itiraf etti: Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yattım
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
23.04.2025
saat ikonu 16:18
|
GÜNCELLEME:
23.04.2025
saat ikonu 16:18

Çılgın Dersane, Hayat Bilgisi ve Sevda Tepesi gibi yapımlarda rol alan Okan Karacan, fiziksel değişimiyle sık sık gündeme geliyor. Katıldığı programda zor günler geçirdiğini belirten Okan Karacan, boşanma sürecinde yaşadığı zor anlardan bahsetti.

OKAN KARACAN'DAN İTİRAFLAR PEŞ PEŞE GELDİ

48 yaşındaki oyuncu Okan Karacan, Pınar Kerimoğlu'nun youtube kanalına konuk oldu. Eşiyle olaylı bir boşanma süreci geçiren Okan Karacan, "Ayrılmak istemedim. Eşim ayrılma taraftarıydı. Israr etmeye başladı ve biz ayrıldık." ifadelerini kullandı.

Okan Karacan yıllar sonra itiraf etti: Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yattım

O dönemde rehabilitasyon merkezinde kaldığını da itiraf eden Okan Karacan, "Kolay tahammül edilebilecek bir insan değilim. Hep liderim hep baskınım." diyen Okan Karacan 52 gün boyunca Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğünü söyledi.

Okan Karacan yıllar sonra itiraf etti: Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yattım
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Sıkça Sorulan Sorular

OKAN KARACAN KİMDİR, HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?
1977 doğumlu Okan Karacan, 2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Türk müziği ve müzikoloji bölümünden meun oldu. Bu esnada pek çok çocuk tiyatrosunda oyunculuk yapan Karacan, çeşitli televizyon programlarında sunuculuk ve ardından bazı televizyon programlarının yapımcılığını üstlendi.
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