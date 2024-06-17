Oktay Kaynarca'nın 'milliyetçilik' çıkışı sosyal medyayı salladı

17 Haziran 2024 10:20 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 10:29

Oyuncu ve sunucu Oktay Kaynara, bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem oldu.

"ŞEHİR MİLLİYETÇİLİĞİNİ SEVMEM"

Oktay Kaynarca, programda "Ben şehir milliyetçiliğini sevmem, ülke milliyetçiliğini severim. Ben Türkiyeliyim aslında. Memleketimle tabii ki gurur duyuyorum. Babamın doğduğu yer burası ama ben Türkiye milliyetçisiyim. Bunu bile yanlış anlayıp tepki gösteren oluyor" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncunun açıklamaları sosyal medyada ses getirirken, 'Oktay Kaynarca' ismi de sosyal medya platformu X'te 'En Çok Konuşulanlar' listesine girdi.