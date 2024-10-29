Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi belli oldu

29 Ekim 2024 21:53 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 21:54

Oktay Kaynarca kendi kararıyla ayrıldığı "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisinden sonra yeni dizisiyle ekranlara dönüyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun yerine 'Kim Milyoner Olmak İster?' sunucu koltuğuna oturan Kaynarca dijital platform dizisinde yer alacak.

Efsane rollere hayat veren deneyimli oyuncu Oktay Kaynarca​ yeni projesiyle dönüyor. Kenan İmirzalıoğlu​ yerine 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında sunucu olan Kaynarca'nın yeni projesi belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Oktay Kaynarca bir dijital platformda yayınlanacak olan 'Ev Hapsi' dizisinde başrolde oynayacak. Kaynarca bu dizide 'Şükrü' karakterine hayat verecek. Senaryosu ise Behzat Ç. dizisinin yazarı Ercan Mehmet Erdem'in kaleminden çıkacak.

