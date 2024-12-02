Olgun Şimşek hayırlı evlat çıktı! Babası için masraftan kaçınmadı
Oynadığı film ve dizilerle beğenilen oyuncu Olgun Şimşek, Bursa’da yaşayan babasına taş ev yaptırdı. Babasının rahat yaşaması için hiçbir masraftan kaçınmayan Olgun Şimşek, “Hayırlı evlat” dedirtti.
Yalan Dünya'nın Selahattin'i, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Yaşar'ı Olgun Şimşek, Bursa'da yaşayan babasının rahatı için kesenin ağzını açtı. Babasına taş ev yaptıran Olgun Şimşek, hayırlı evlat çıktı.
OLGUN ŞİMŞEK HAYIRLI EVLAT ÇIKTI
Olgun Şimşek, babası Kekil Şimşek'e Bursa'nın Keles ilçesinden 3,5 dönüm arazi satın aldı. Babasının zevkine göre arazi üstüne taş ev yaptıran Olgun Şimşek, "Hayırlı evlat" dedirtti.
OLGUN ŞİMŞEK İSTANBUL'U TERK ETTİ
Son olarak 2023 yılında Terzi dizisinde rol alan Olgun Şimşek İstanbul'u terk ediyor. Ailesiyle beraber Bodrum'a taşınan Olgun Şimşek, çocuklarını doğa ile iç içe büyütmek istiyor. Gözlerden uzak bir yaşam süren Olgun Şimşek, projesi oldukça İstanbul'a gelecek.