Olgun Şimşek hayırlı evlat çıktı! Babası için masraftan kaçınmadı

02 Aralık 2024 11:48 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 11:48

Oynadığı film ve dizilerle beğenilen oyuncu Olgun Şimşek, Bursa’da yaşayan babasına taş ev yaptırdı. Babasının rahat yaşaması için hiçbir masraftan kaçınmayan Olgun Şimşek, “Hayırlı evlat” dedirtti.