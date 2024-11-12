Ölümden dönen Nuri Alço ortaya çıktı! Aylar sonra ilk kez görüntülendi

12 Kasım 2024 17:03 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 17:06

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nuri Alço, bağırsak yapışması nedeniyle apar topar ameliyata alınmıştı. Yoğun bakımda kalan Nuri Alço, taburcu olduktan sonra ilk kez görüntülendi.

Nuri Alço, karın bölgesindeki ağrılar nedeniyle gittiği hastanede apar topar hastaneye kaldırıldı. Tedbir amaçlı olarak yoğun bakımda tutulan Nuri Alço sağlığına kavuştu.

NURİ ALÇO'DAN AYLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Ameliyat sonrası yoğun bakımda kalan Nuri Alço, taburcu olduktan sonra ilk kez görüntülendi. Yeşilçam oyuncusu Coşkun Göğen ile buluşan Nuri Alço'nun sağlığına kavuştuğu görüldü. Sağlığına kavuşan Nuri Alço'ya sevenlerinden yorum yağdı.

Nuri Alço'nun eşi Banu Alço​, sosyal medya hesabından, "Can eşim çok riskli bir ameliyat geçirdi. Çok zorlu bir süreçti çok. Şu an yoğun bakımda. Kahraman hekimlerimiz sayesinde durumu iyi. Detaylar dilimin varamayacağı kadar sıkıntılıydı. Rabbim bizlere bağışladı." demişti.