10°
 Ebrar Oral

Önce reddetti, sonra söylemek zorunda kaldı! Yalı partisine katılan Murat Dalkılıç'ın savcılık ifadesinde Sergan Yalçın detayı!

İş insanı Kasım Garipoğlu'nun Yalı Partisine katıldığı ortaya çıkan şarkıcı Murat Dalkılıç gözaltına alınmıştı. Magazin dünyasının konuşulan isimlerinden olan Murat Dalkılıç'ın savcılıkta verdiği ifadede ki 'Sergen Yalçın' detayı duyanları şaşırttı.

Haber Merkezi
19.02.2026
23:02
19.02.2026
23:02

Yasaklı madde kullanımına yönelik açılan soruşturmada; 17 Şubat Salı günü gözaltına alınan 'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

İlk etapta iş insanı Kasım Garipoğlu'nun partisine kesinlikle katılmadığını söyleyerek, hakkında çıkan iddiaların asılsız olduğunu savunan ancak sonrasında Garipoğlu'nun şoförünün telefon incelemesinde partiye gittiği açığa çıkan Murat Dalkılıç, olay sonrası savcılığa verdiği ifade ilk kez ortaya çıktı!

ŞARKICI MURAT DALKILIÇ, KASIM GARİPOĞLU'NUN YALI PARTİSİNE GİTTİ Mİ?

Ünlü iş insanı Kasım Garipoğlu, Boğaza bakan lüks yalısında 3 gün boyunca yasak madde kullanımlı uygunsuz bir parti düzenlemişti.

Burak Altındağ, Semiha Bezek, Eylül Su Sapan, Berk Atan, Dilara Aksuyek, Yusuf Tekin, Yavuz Cansız, Cengizcan Atasoy, Süreyya Arioba, İbrahim Barut, Mert Ayaydın, Taha Bilici, Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Mehmetcan Çelik, Emre Aslakçı, Patrizio, Charlie, Çisel Çakıroğlu, Orhan Aydın, Sinan Koç, Özge Tita, Betül Turan, Emek Emre, Melisa Gizem, Buse İskenderoğlu, Mehmet Germeyanlıgil, Ege Mutaf, Işıl Yaz Özer, Özlem Temponi, Marco Temponi,

Seray Kurt, Elif Köksal, İrem Aksaç, Deniz Marşan, Melisa Öztürk, Suranaz Şahin, Sima Tarkan, Sandra Alazoğlu, Bilge Yenigül, Derin Talu, Melis Uzun, Merve Ünal, İlknur Şeref, Özge Ertöz, Buket Dizer, Ezgi Karayel, Yanki Zerey, Emine Yıldız, İpek Onat ve Çağla Ardak gibi isimlerin geçtiği Yalı Partisinde, ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'ında isminin geçmesi duyanlar arasında şaşkınlığa neden olmuştu.

Magazin dünyasının sevilen isimlerinden şarkıcı Murat Dalkılıç ise partiye gitmediğini söylese de Kasım Garipoğlu'nun telefon incelemeleri sonrasında gerçekleri itiraf etmek zorunda kaldı. Partiye yalnızca bir kere katıldığını söyleyen ünlü şarkıcı Dalkılıç, bu sabah İstanbul Adliyesi'ne sevk edildikten sonra savcılıkta verdiği ifade sonrasında serbest kalmıştı.

YALI PARTİSİNDE BOY GÖSTEREN ŞARKICI MURAT DALKILIÇ'IN SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI!

Şarkıcı Murat Dalkılıç, başlangıçta partiye gittiği yönündeki iddiaları reddetse de sonrasında 1 kez partiye gittiğini ancak, parti sırasında yasaklı madde kullanmadığını söyledi.

Dalkılıç, "Partiye bir kez katıldım. Burak Ateş davet etti. Yaklaşık 1 saat kaldım. Gittiğimiz yer Akaretler-Levent arasında bir villaydı. 2-3 yıl geçmiştir. Yasaklı madde kullanmadım." dedi.

MURAT DALKILIÇ'IN YASAKLI MADDE KULLANIMI ŞÜPHESİNDE 'SERGEN YALÇIN' DETAYI!

Güzel oyuncu Özgü Kaya ile bir süredir beraber olan 42 yaşındaki ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'a kimin söylediği gizli tutulan kişinin,

"Murat Dalkılıç, Burak Altındağ, Özge Ertöz, Sezer Çakır, İhsan Aygün, Sergen Yalçın ile yakın arkadaş olup birlikte yasaklı madde kullanırlar. Bu şahıslar kendi aralarında borsa alış satışları yaparlar." şeklindeki cümleleri soruldu.

Bu beyana karşılık Dalkılıç ise, "Benim bu şahıslarla yasaklı madde kullanmam söz konusu değildir. Borsadan hisse aldığım doğrudur. Kimsenin tavsiyesiyle işlem yapmadım." cevabında bulundu.

